Mercato PSG : Luis Campos traque un buteur à 60 M€

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos dégote un buteur au Portugal en vue du prochain mercato estival. Les Portugais ont fixé le tarif pour leur pépite.

La direction du PSG continue de dénicher les pépites. Après le recrutement de Dro Fernandez, le club de la capitale cible désormais Anisio Cabral, attaquant portugais de 18 ans, en vue de l’été 2026.

Convaincu par son pari sur l’ancien talent de la Masia, le Paris Saint-Germain regarde désormais vers le Portugal. Anisio Cabral, buteur en grande forme de Benfica, figure en tête de liste de Luis Campos. Déjà apparu avec le groupe professionnel et auteur de prestations solides cette saison, le jeune attaquant s’est illustré sous les ordres de José Mourinho.

Son potentiel attise les convoitises en Europe. Né en 2008, Cabral n’a qu’un mois d’écart avec Dro Fernandez. Finisseur efficace, le Portugais présente un profil jugé parfaitement compatible avec le projet parisien. Une cohérence assumée dans la volonté de bâtir une équipe compétitive sur le long terme, en misant sur des talents à fort potentiel.

Reste le volet financier. Benfica ne compte pas brader sa pépite. La clause libératoire d’Anisio Cabral est estimée à 60 millions d’euros. Malgré cet obstacle, le PSG planifie déjà une offensive pour l’été 2026.

