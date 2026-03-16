OL : L1, Lyon presque rattrapé par Lille, Monaco et Rennes

L’OL n’avance plus en Ligue 1 et se fait presque rattraper par le LOSC, l’AS Monaco et le Stade Rennais, qui étaiennt relégués loin derrière.

Ligue 1 : L’OL prend seulement 2 points sur 12 possible

L’OL avait réalisé une série de 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont 7 en Ligue 1. Grâce à cette superbe série, l’équipe de Paulo Fonseca était montée sur le podium. Elle avait même mis l’Olympique de Marseille à 5 points d’écart, avant l’Olympico.

Mais depuis la 22e journée et la victoire contre l’OGC Nice (2-0), l’Olympique Lyonnais enchaîne les mauvais résultats, soit 2 défaites et 2 matchs nuls de suite. Battu par Strasbourg (3-1) et Marseille(3-2), puis accroché par le Paris FC (1-1) et Le Havre AC (0-0), Lyon a donc pris seulement 2 points sur 12 possible, ces dernières journées.

Lyon éjecté du podium et sous la menace de Lille, Monaco et Rennes

Entretemps, le club rhodanien a été éjecté du podium par l’OM et compte désormais 2 points d’avance. Les autres équipes en course pour une place européenne, et qui semblait largués par les Gones, sont revenus presque à leur hauteur.

L’OL, désormais 4e avec 47 points, est talonné par le LOSC, 5e avec 44 points. L’AS Monaco (6e) et le Stade Rennais (7e) suivent avec 43 points chacun. D’ailleurs, une confrontation directe entre les Lyonnais et les Monégasques est programmée, dimanche prochain, au Groupama Stadium.

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Paulo Fonseca et son équipe pourraient se faire rejoindre par ces poursuivants immédiats, s’ils s’inclinent devant Monaco, qui reste sur une série de 5 victoires de rang en Ligue 1.

En-tout-cas, un 5e match sans victoire en championnat serait terrible pour l’OL, dans la course pour une place qualificative en Ligue des champions la saison prochaine.

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