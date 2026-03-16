Mercato : Le PSG relance un dossier XXL en Ligue 1

Le PSG cible une pépite de l’AS Monaco pour le prochain mercato estival. Les Monégasques attendent les offres.

Mercato PSG : Luis campos lorgne un crack de l’AS Monaco

Les joueurs du PSG n’ont pas la gnaque cette saison comme lors de la dernière campagne où ils broyaient tout sur leur passage. Certains sont fatigués, d’autres souffrent régulièrement de pépins physiques. Tout montre qu’il faut de renforts lors du prochain mercato estival.

Un nom circule déjà dans les bureaux du Camp des Loges. Il s’agit de Maghnes Akliouche. Le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique l’observe depuis plusieurs mois notamment lors des différents chocs entre les deux équipes. Il a finalement craqué pour la pépite et demandé aux dirigeants parisiens de passer à l’attaque.

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Même si l’attaque parisienne affiche complet, l’arrivée d’Akliouche offrirait une option technique précieuse à Luis Enrique. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont reçu la mission de trouver un accord avec le club de la Principauté. Les discussions avaient été suspendues. Elles vont reprendre. Selon l’expert du mercato Ekrem Konur, le PSG revient à la charge. Dès que la saison se terminera, les dirigeants franciliens entameront les pourparlers officiels avec leurs homologues de Monaco.

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Paris est très déterminé. Cependant, le transfert s’annonce complexe. Akliouche est lié à Monaco jusqu’en 2028. Sa valeur actuelle atteint 45 millions d’euros, mais ce prix ne fait pas peur au club de la capitale. L’AS Monaco connaît la puissance financière du Paris Saint-Germain et compte bien faire grimper les enchères, d’autant que d’autres clubs européens, comme Chelsea, surveillent aussi le joueur.

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