Mercato PSG : Ousmane Dembélé lâche une bombe sur son futur

De passage en conférence de presse ce lundi, à la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea, Ousmane Dembélé a été interrogé sur son avenir au PSG.

Mercato PSG : « C’est entre le club et mon agent », assure Ousmane Dembélé

Si tous les yeux sont rivés sur les huitièmes de finale retour entre Chelsea et le PSG, à Stamford Bridge, la conférence de presse d’avant-match a permis à Ousmane Dembélé de répondre aux questions concernant sa prolongation de contrat. Ne souhaitant pas mettre la lumière sur lui à la veille de cette rencontre importante, le protégé de Luis Enrique a tout simplement préféré botter en touche.

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« Je n’ai aucune raison de ne pas prolonger, mais ce n’est pas moi qui prend les décisions. Les discussions pour mon contrat, c’est entre le club et mon agent », a notamment déclaré Ousmane Dembélé, avant d’ajouter : « je ne m’en occupe pas depuis le début de ma carrière. »

Une déclaration forte alors que son agent Moussa Sissoko a été récemment aperçu avec le directeur sportif de Manchester City, laissant planer le spectre d’un départ si les exigences financières de son client ne sont pas satisfaites.

« Une question d’argent » entre Dembélé et le Paris SG

Lors d’une session Questions/Réponses sur le site du quotidien Le Parisien, Dominique Sévérac a livré quelques informations sur les pourparlers liés à la prolongation d’Ousmane Dembélé au Paris SG. Le journaliste dédié au club de la capitale a révélé que toute la complexité du dossier réside dans une question d’argent.

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« Pour le fond, c’est une question d’argent une revalorisation », a lancé Sévérac, avant de rappeler la règle édictée par la direction parisienne. « C’est le club qui propose et après le joueur accepte ou non. S’il n’est pas d’accord, il demande plus et voit. S’il est d’accord, il prolonge. Par expérience, le Paris SG peut accepter une contre-proposition, mais pas deux », explique le reporter sportif.

Aux dernières nouvelles, le clan Dembélé réclamerait un salaire de plus de 50 millions d’euros par saison pour parapher un nouveau bail. Pour rappel, le Ballon d’Or 2025 est lié au PSG jusqu’en juin 2028.

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