Stade Rennais, OM : Esteban Lepaul défie Mason Greenwood !

Buteur contre le LOSC dimanche soir, Esteban Lepaul est revenu à une longueur de Mason Greenwood, actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 15 unités. En zone mixte, l’attaquant du Stade Rennais a envoyé un message clair à la star de l’OM.

Stade Rennais, OM : Esteban Lepaul veut détrôner Mason Greenwood

La série de quatre victoires consécutives du Stade Rennais en championnat a pris fin à domicile face au LOSC (1-2), dimanche soir, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Malgré la défaite, l’attaquant rennais Esteban Lepaul a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets et inscrit son 14e but de la saison en championnat.

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Avec cette réalisation, le buteur de 25 ans revient désormais à une longueur du leader du classement des buteurs, Mason Greenwood, auteur de 15 buts. Un détail nourrit aussi le débat : le numéro 9 du Stade Rennais n’a inscrit aucun pénalty cette saison, alors que le Marseillais en compte cinq. En zone mixte au Roazhon Park après la rencontre, Lepaul a clairement affiché son objectif : terminer en tête du classement des buteurs.

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« Si j’avais marqué mon pénalty la semaine dernière, je serais premier. Ce sont des stats qui font plaisir, mais je ne me concentre pas du tout sur ça. J’ai envie de finir ma saison tranquillement, sans me prendre la tête, en réalisant les objectifs que je me suis fixés et en allant chercher bien sûr ce titre de meilleur buteur. Maintenant qu’on y est, on ne peut plus se cacher sur le fait de faire comme s’il n’existait pas. Je vais essayer de m’accrocher le plus possible à ce wagon de tête pour y rester », a déclaré l’ancien joueur du SCO d’Angers.

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Le protégé de Franck Haise assure toutefois aborder cette fin de saison avec sérénité, même si l’objectif est désormais clairement assumé. En forme depuis début février, Lepaul a inscrit cinq buts sur ses six dernières rencontres.

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