L’ASSE dominée par Grenoble, les chiffres le confirment

L’ASSE et Grenoble Foot se sont séparés sur un match nul (0-0). Toutefois, les chiffres de la rencontre confirment une domination du club isérois.

ASSE : Maubleu décisif, il a sauvé les Verts à Grenoble

La série de 5 victoires de rang de l’ASSE en Ligue 2 a été interrompue par Grenoble Foot, samedi, lors de la 27e journée. Les Stéphanois ont été tenus en échec par les Grenoblois (0-0) au stade des Alpes. L’entraîneur de GF38 a avoué être « tombé sur un très grand gardien de but », en parlant de Brice Maubleu.

Cependant, il s’est réjoui de n’avoir pas concédé de buts face à la meilleure attaque du championnat. « On n’a pas pris de but, contre une équipe qui en marquait deux en moyenne depuis l’arrivée de Philippe Montanier », a-t-il souligné.

À voir

Mercato : Le PSG relance un dossier XXL en Ligue 1

Le gardien numéro 2 de l’AS Saint-Etienne a réalisé trois arrêts décisifs. Selon les chiffres de la rencontre, la doublure de Gautier Larsonneur affiche une statistique de 1,15 but évité.

GF38 – ASSE : 55 % des duels perdus par l’AS Saint-Etienne

Sur les 87 duels disputés, l’équipe de Franck Rizzetto a remporté 48. Celle de Philippe Montanier a perdu par conséquent 55 % des duels. La bataille a été rude au milieu de terrain un secteur de jeu souvent dominé par l’ASSE.

Mais cette fois, Abdoulaye Kanté, Igor Miladinovic et Augustine Boakye ont été sérieusement bousculés dans l’entrejeu. Les Verts ont concédé 11 fautes contre 10 et ils ont pris deux cartons jaunes contre 1 seul pour les Bleu et Blanc.

Une attaque musélée et en manque d’occasions

En attaque, Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona ont été muselés à Grenoble. Le premier n’a touché que 28 ballons pendant toute la rencontre, dont 7 lors de duels. Pire, il a été auteur d’une seule frappe, non cadrée, à 25 mètres.

Avec 15 tirs dont 4 cadrés Grenoble Foot a terminé la rencontre avec 1,16 xG (probabilité qu’un tir soit converti en but) contre que 0,25 xG pour l’AS Saint-Etienne, auteur de 6 tirs, dont seulement 2 cadrés.

À voir

FLASH : Mauvaises nouvelles à Chelsea avant l’arrivée du PSG

L’équipe de Philippe Montanier a certes réussi un 4e clean sheet et reste invaincue en 6 matchs, mais elle a affiché son plus faible rendement depuis l’arrivée du nouvel entraîneur.

Montanier l’avoue : « L’ASSE ne méritait pas de gagner »

Ayant reconnu que son équipe en difficulté en Isère, le technicien de 61 ans a décidé de se tourner immédiatement vers le match contre le FC Annecy, samedi prochain.

« Offensivement, c’est notre match le moins abouti. […].J’ai dit aux joueurs qu’il ne fallait pas avoir de regrets, car on ne méritait pas de gagner. Oui, l’idée est de passer à autre chose. Un match difficile nous attend à Geoffroy-Guichard », a réagi Philippe Montanier.

Lire aussi sur l’ASSE :