Mercato OM : Un top joueur à 0€ proche de signer

La direction de l’OM dégote un milieu de terrain libre en Allemagne pour le mercato estival. Un géant de Serie A joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Rude bataille pour un milieu à 0€

L’OM cherche de renforts de poids et a trouvé un meneur de jeu en Allemagne. Il s’agit de Leon Goretzka. Le milieu du Bayern Munich arrive en fin de contrat en juin. Donc une cible très convoitée. Plusieurs clubs surveillent. Parmi eux : le AC Milan et l’Olympique de Marseille.

À Milan, la priorité est établie. Les Rossoneri veulent un milieu de terrain solide et talentueux. Le profil de Goretzka est validé. Le club italien envisage de passer à l’attaque. Et tout pourrait accélérer rapidement.

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Du côté de Marseille, même intérêt. L’Olympique de Marseille veut renforcer son entrejeu. Un patron manque. Un joueur capable d’imposer le tempo et d’assumer le leadership. Goretzka correspond parfaitement à cette idée. Libre, l’opération devient envisageable. Financièrement surtout. Le salaire resterait élevé, certes, mais l’absence d’indemnité de transfert change tout.

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Pour l’OM, ce serait un coup spectaculaire sur le marché. Car à 31 ans, Goretzka garde une valeur élevée. Expérience au plus haut niveau. Référence au Bayern Munich depuis plusieurs saisons. Autant d’arguments qui attirent les recruteurs. D’autres clubs pourraient donc entrer dans la course et transformer ce dossier en véritable bataille européenne.

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