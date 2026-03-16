Mercato PSG : Accord avec Newcastle pour un super crack ?

Un gros vent de changement se prépare activement du côté du PSG lors du prochain mercato d’été. Le club de la capitale pourrait notamment perdre un super crack et Newcastle United serait déjà prêt à le récupérer.

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Susceptible de quitter les rangs du PSG lors du prochain mercato d’été, Kang-In Lee ne manque pas de sollicitations. Déjà pressenti à l’Atlético Madrid et suivi par Tottenham et Aston Villa, le milieu offensif de 25 ans pourrait également voir un club anglais se manifester pour le recruter à l’issue de la saison.

D’après les informations divulguées ces dernières heures par le média anglais EPL Index, les dirigeants de Newcastle United suivraient de très près la situation de l’international sud-coréen et envisageraient même de le recruter cet été. Actuellement 9es du championnat, les Magpies songeraient à Kang-In Lee pour renforcer son effectif en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

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« Newcastle s’intéresse à Lee Kang-In du PSG pour renforcer son milieu de terrain cet été ! La star sud-coréenne est devenue une cible prioritaire pour redynamiser l’équipe décevante d’Eddie Howe, sa créativité et son intensité étant parfaitement adaptées au milieu de terrain des Magpies. Les négociations contractuelles au point mort au PSG – une affaire à saisir ! », explique le tabloïd britannique, qui ajoute que le club anglais serait prêt à répondre favorablement aux exigences des Parisiens pour récupérer l’ancien joueur de Majorque.

Newcastle prêt à sortir 40M€ pour Kang-In Lee

Arrivé en juillet 2023 contre un chèque de 22 millions d’euros, Kang-In Lee a signé un contrat de cinq ans, le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028. Il est devenu le premier joueur sud-coréen de l’histoire du club de la capitale, mais son aventure pourrait être de courte durée.

En effet, même si Luis Enrique l’apprécie énormément et semble satisfait de ses performances actuelles, Lee aspire à une place de titulaire et cela pourrait le pousser à réclamer son départ cet été. Surtout qu’il rêve d’un retour en Liga, où l’Atlético Madrid tente depuis l’été passé de le rapatrier. De son côté, le PSG ne sera pas forcément vendeur, mais une offre de 40 millions d’euros pourrait faire réfléchir Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique.

🚨 According to EPL Index –



Newcastle eyeing PSG's Lee Kang-In for summer midfield reset!



The 23-year-old South Korea star has emerged as a top target to refresh Eddie Howe's underperforming squad, with his creativity and intensity perfect for the Toon engine room.



Contract… pic.twitter.com/lUqVRZDToT — NUFC Talk Radio (@NUFCTalkRadio) March 13, 2026

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Et selon EPL Index, cette somme demandée par les dirigeants parisiens n’est pas un problème pour Newcastle United. Le profil de Kang-In Lee est apprécié par le manager Eddie Howe et le club anglais est prêt à signer le chèque de 40 millions d’euros pour le récupérer. Reste à voir quelle destination choisira le numéro 19 des Rouge et Bleu pour la suite de sa carrière.

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