FLASH : Mauvaises nouvelles à Chelsea avant l’arrivée du PSG

À la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG, à Stamford Bridge, Chelsea a enregistré plusieurs mauvaises nouvelles entre blessures, incertitudes et sanctions disciplinaires.

Plusieurs absents importants à Chelsea avant le PSG

Deux jours après sa défaite (1-0) face à Newcastle United en championnat, Chelsea s’est entraîné ce lundi en fin de matinée pour préparer la réception du PSG, à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Au cours de cette dernière séance à Stamford Bridge avant l’arrivée des Parisiens, le manager des Blues, Liam Rosenior, a enregistré plusieurs absents inattendus dans son effectif.

D’après le journaliste Arthur Perrot de RMC Sport, trois joueurs majeurs de Chelsea n’ont pas foulé les pelouses du centre d’entraînement ce lundi matin, à Cobham. Il s’agit du capitaine Reece James, du latéral droit français et premier buteur de Chelsea sur la pelouse du Parc des Princes mercredi dernier, Malo Gusto, et du gardien Filip Jorgensen, qui avait déjà manqué le match de ce week-end contre Newcastle.

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Concernant James, le média local Football London précise toutefois que le capitaine des Blues « suit souvent son propre programme d’entraînement, ce qui l’amène parfois à manquer une séance de temps à autre, il ne devrait donc pas y avoir lieu de s’inquiéter outre mesure. » Jamie Bynoe-Gittens, blessé et absent depuis plusieurs semaines à la suite d’une lésion aux ischio-jambiers, a repris l’entraînement avec le groupe, mais l’ailier anglais de 21 ans est encore trop juste pour être appelé par Liam Rosenior contre le Paris SG.

Pour les autres mauvaises nouvelles, toujours pas de retour de Levi Colwill. Touché au ligament croisé antérieur et absent depuis le début de la saison, le défenseur central de 23 ans n’est pas encore opérationnel pour les matchs officiels, même s’il progresse dans son retour à l’entraînement. Liam Rosenior peut tout de même se réjouir avec le retour à l’entraînement collectif d’Estevao Willian. L’international brésilien était éloigné des terrains depuis la fin du mois de février en raison d’une blessure aux ischios-jambiers.

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« Estevao Willian s’entraîne actuellement avec Chelsea en vue du match contre le Paris Saint-Germain. Mais les nouvelles sont mitigées pour Chelsea, avec les absences de Reece James et Jamie Gittens », rapporte le journaliste Nizaar Kinsella de BBC Sport. Mais ce n’est pas tout.

Chelsea lourdement sanctionné avant le Paris SG !

Très mauvaise nouvelle pour Chelsea. Le club anglais, qui doit affronter le Paris Saint-Germain mardi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions, a été très lourdement sanctionné par la Premier League ce lundi. Les Blues ont enfreint les règles de l’instance britannique sur le plan financier. Chelsea a écopé d’une très lourde amende de 10,75 millions de livres, soit près de 12 millions d’euros. Le club anglais est aussi interdit de mercato pendant un an avec sursis.

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Après une longue enquête sur les comptes du club entre 2011 et 2018 sous la direction de Roman Abramovich, des transactions illicites ont été constatées, notamment des versements occultes à des agents sur certains transferts. Ces transactions illégales s’élevaient à 47 millions de livres (environ 54M€). Elles visent notamment les transferts d’Eden Hazard, Samuel Eto’o, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schurrle et Nemanja Matic.

Le communiqué de la Premier League:

« La Premier League a clôturé deux procédures disciplinaires distinctes concernant le Chelsea Football Club, après que le club eut volontairement signalé d’éventuelles infractions passées aux règles.

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– Deux accords de sanctions ont été ratifiés par une commission indépendante, en vertu desquels le Chelsea FC a accepté de payer des amendes d’un montant total de 10,75 millions de livres sterling pour des infractions aux règles de la Premier League relatives à la communication financière, aux investissements de tiers et à la formation des jeunes.

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– Le club a été sanctionné par la Premier League par une interdiction immédiate de transfert au sein de son centre de formation pendant neuf mois et une interdiction de transfert de joueurs de l’équipe première d’un an (avec sursis de deux ans). »

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