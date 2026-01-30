PSG : Luis Campos livre la vérité sur la signature de Pacho

Arrivé incognito à l’été 2024, Willian Pacho s’est rapidement imposé comme le nouveau patron de la charnière centrale du PSG aux côtés de Marquinhos. Le conseiller sportif du club de la capitale, Luis Campos, a livré une anecdote sur l’arrivée du roc défensif équatorien.

Mercato PSG : Willian Pacho a montré qu’il « avait faim »

Arrivé durant l’été 2022 après le départ de Leonardo, Luis Campos a été l’un des architectes de la glorieuse année 2025 du Paris Saint-Germain. Profitant d’une interview accordée au journal espagnol le Marca, le dirigeant portugais est revenu sur les coulisses de la signature de Willian Pacho en août 2024.

À la recherche d’un défenseur central capable de former une paire de chocs avec Marquinhos, le Paris SG est allé chercher Pacho à l’Eintracht Francfort pour 40 millions d’euros. Interrogé sur l’IA, Campos a raconté une incroyable anecdote sur la signature du joueur de 24 ans. Pour le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi, l’international équatorien a montré dès le premier contrat une envie forte de joueur au PSG.

« Je pense que la technologie ne dépassera jamais le côté humain, car notre capacité à ressentir est toujours plus forte que toutes les données qu’ils nous donnent. J’aime la technologie, mais au final je dois sentir, voir, percevoir, savoir… Souvent, cela passe par l’attitude d’un joueur, pour un déjeuner, un dîner, une promenade, pour écouter le joueur ou comprendre un geste. Pacho en est un bon exemple », lance Luis Campos avant de dévoiler les coulisses de la signature de celui qui est aujourd’hui considéré comme le meilleur défenseur central de la planète.

« Lorsque je l’ai contacté pour la première fois, il était en Équateur et je lui ai dit : « Je vais voyager là-bas parce que j’ai besoin de vous rencontrer et de vous présenter le projet du club ». Il m’a répondu : « Monsieur Luis Campos, dites-vous que le PSG veut me signer ? Demain, je suis à Madrid ! J’arrive à 09h00 du matin ». Waouh ! J’ai appelé Luis Enrique : « Ce garçon va mourir pour nous ».

Avec son attitude, il m’a montré qu’il avait trouvé quelqu’un qui avait faim. Je le connaissais déjà sur le terrain, mais il m’a aussi donné une impression très positive. Je suis allé de Paris à Madrid, nous avons passé la journée ensemble et à la fin j’ai pensé : « Il doit venir au PSG« . Peu de temps après l’avoir rencontré, Luis Enrique lui parlait déjà de tactique, de ce qu’il voulait de lui, de ce qu’il devrait faire sur le terrain… C’était un moment magnifique. L’histoire de Pacho définit bien notre politique », a expliqué Luis Campos.

Tellement satisfait des performances de son numéro 51, la direction du Paris Saint-Germain négocie déjà pour prolonger son contrat qui court actuellement jusqu’en 2029.

