PSG : Pacho annonce la couleur pour le choc contre Newcastle

Comme à chaque veille de match de Ligue des Champions, un joueur du PSG se présente en conférence de presse. Ce mardi, avant le choc contre Newcastle United au Parc des Princes, Willian Pacho s’est essayé à l’exercice médiatique. Et le défenseur central parisien sait déjà à quoi s’attendre face aux Magpies.

PSG : Willian Pacho s’attend à lutter contre Newcastle

Mercredi soir, lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain (6e) affrontera Newcastle (7e) au Parc des Princes, à 21 heures. Pour espérer une qualification directe dans le Top 8, l’équipe de Luis Enrique doit absolument l’emporter avec le maximum de but possible. Conscient de l’importance de la rencontre de demain, Willian Pacho se dit prêt à livrer bataille contre les hommes d’Eddie Howe.

« C’est un match très important, on joue notre qualification dans le Top 8, on se sent bien. Ça va être très difficile contre un adversaire complexe. On est prêts, tous ensemble », a déclaré Pacho, avant de rassurer sur la confiance du groupe. « Nous sommes très bien. L’état d’esprit est très bon, nous sommes déterminés. Nous avons une grande équipe, une grande idée de jeu et nous allons montrer l’équipe que nous sommes demain », a confié l’international équatorien.

Interrogé sur son duel à venir avec l’avant-centre de Newcastle, Nick Woltemade, qu’il a déjà affronté en Bundesliga, Willian Pacho a reconnu la difficulté de la tâche.

« C’est difficile de jouer contre lui. Il faut toujours être attentifs avec mes coéquipiers. On a vu comment Newcastle jouait », a avoué l’ancien défenseur de l’Eintracht Francfurt, qui a aussi souligné la mentalité insufflée par Luis Enrique.

« L’entraîneur nous dit toujours qu’il ne faut pas perdre cette faim de victoires. Il faut aller de l’avant, continuer de marquer l’histoire, gagner des titres et cette envie de s’améliorer. C’est ce qui maintient l’envie, gagner des titres. On veut continuer d’apprendre », indique le natif de Quinindé.

