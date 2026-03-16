ASSE : Annecy menace Troyes et Saint-Etienne, les 2 leaders

Avant d’affronter l’ESTAC puis l’ASSE, l’entraîneur du FC Annecy a envoyé un message fort au leader de la Ligue 2 et à son dauphin.

Ligue 2 : Annecy affontera l’ESTAC et l’ASSE sans peur

Le FC Annecy va affronter successivement l’ESTAC et l’ASSE, les deux leaders de la Ligue 2, avant la dernière trêve internationale de la saison. La première de deux rencontres cruciales pour l’équipe de Laurent Guyot est programmée ce lundi (19h45), au Parc des Sports.

C’est le dernier match de la 27e journée du championnat. En cas de victoire, les Annéciens peuvent faire un bond, de la 9e à la 7e place et se retrouver à un point du cinquième, le Stade de Reims.

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« Encore une fois, il n’y a aucune pression à avoir. Donc il faut jouer à 100 %. On ne peut pas jouer avec le frein à main ou la peur sur des matchs comme ça, au contraire […] », a déclaré l’entraîneur du club de la Haute-Savoie, en conférence de presse d’avant-match.

Le FC Annecy vise le Top 5 et les play-offs

En effet, le FC Annecy vise le Top 5, afin de se qualifier pour les play-offs et jouer probablement les barrages pour la montée en Ligue 1.

« On sait aussi qu’il faut profiter de ces moments pour aller chercher quelque chose d’extraordinaire. […]. L’année dernière, on a fini sixième. Cette saison, on va chercher à faire cinquième. On veut joueur les play-offs, puisqu’on n’a jamais été aussi proches », a indiqué Laurent Guyot ensuite.

Guyot compte se lâcher contre contre Troyes et Saint-Etienne

Rêvant de prendre des points contre l’ES Troyes AC et l’AS Saint-Etienne, Annecy devra faire un exploit, notamment à Geoffroy-Guichard, le samedi 21 mars. Le coach des Rouge et Blanc compte sur une équipe hyper motivée pour contrarier les Bleu et Blanc puis les Verts.

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« ESTAC et l’ASSE ? C’est un moyen de se tester. En plus, on a quand même cette chance de jouer ces matchs-là sans la pression du danger de la relégation. Et c’est aussi l’occasion de voir comment les joueurs sont capables de se lâcher, d’avoir cette décontraction nécessaire pour performer. Mais en même temps, de ne pas non plus perdre cet esprit de compétiteur, qui est nécessaire pour être à la hauteur de l’événement », a prévenu le technicien savoyard.

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