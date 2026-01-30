Mercato : Chelsea et le Stade Rennais négocient un deal incroyable

Ça s’accélère au Stade Rennais en cette fin de mercato hivernal. Chelsea insiste pour Jérémy Jacquet et tente un échange avec Rennes.

À trois jours de la fermeture du mercato hivernal, Chelsea accélère pour Jérémy Jacquet. Mais face à l’inflexibilité du Stade Rennais, les Blues tentent un coup tactique. Ils veulent glisser un attaquant dans la balance.

Suivi de près depuis plusieurs semaines, Jérémy Jacquet s’est affirmé comme l’un des défenseurs centraux les plus en forme de Ligue 1. Au point d’être érigé en priorité hivernale par Chelsea. Un accord contractuel aurait déjà été trouvé entre le club londonien et le joueur, mais Rennes reste ferme : aucune vente précipitée.

En interne, la décision est prise. Jacquet ne partira pas en janvier, sauf offre exceptionnelle. Le club breton valorise son défenseur entre 60 et 65 millions d’euros. Chelsea, plus mesuré après des investissements massifs ces dernières saisons, ne souhaite pas dépasser une enveloppe de 45 à 50 millions d’euros. Pour combler l’écart, les dirigeants londoniens proposent un deal. Ils veulent procéder à un échange.

Le nom de David Datro Fofana a ainsi été proposé. De retour anticipé de prêt en Turquie, où l’attaquant ivoirien de 23 ans a inscrit 8 buts en 15 matches, Fofana ne figure plus dans les plans de Chelsea. L’idée est de l’intégrer à l’opération Jacquet pour alléger la facture et séduire Rennes.

Pour l’heure, le Stade Rennais n’a pas donné suite. Malgré le départ annoncé de Kader Meïté vers Al-Hilal (environ 30 M€ + bonus), le club breton ne tremble pas. La piste Thijs Dallinga a d’ailleurs été réactivée.

