FC Nantes : Rothen humilie publiquement Vahid Halilhodzic !

À peine son retour au FC Nantes officialisé, Vahid Halilhodzic est déjà sous le feu des critiques. Sur RMC, Jérôme Rothen a tenu des propos très durs à l’endroit du nouvel entraîneur des Canaris. Explications.

FC Nantes : Vahid Halilhodzic répond sèchement à Rothen

Présenté officiellement vendredi passé pour sa « mission presque impossible » de sauvetage du FC Nantes, Vahid Halilhodzic n’a pas mis longtemps à dégoupiller face aux critiques, notamment de Jérôme Rothen. Le consultant de RMC avait récemment qualifié son retour de « décision stupide », affirmant que Halilhodzic était « dépassé il y a 20 ans » et serait « largué » à 73 ans.

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La réponse du successeur d’Ahmed Kantari a été cinglante. L’ancien entraîneur du Paris SG a choisi d’attaquer la pertinence des propos de son ancien joueur. En qualifiant les critiques de Rothen de « basse humainement et intellectuellement », coach Vahid a cherché à se placer au-dessus de la polémique tout en rappelant qu’il est « encore vivant » et toujours sollicité par de nombreux clubs à travers le monde.

Une sortie forte qui montre que l’ancien sélectionneur du Japon n’a pas l’intention de se laisser intimider par les critiques médiatiques. Mais ces mots forts ont encore fait réagir Jérôme Rothen qui s’est montré plus virulent envers le tacticien franco-yougoslave.

Rothen sur Vahid : « Personne ne le voulait »

Vendredi soir dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Jérôme Rothen a remis une couche sur Vahid Halilhodzic. L’ancien milieu offensif de l’équipe de France n’a pas pris de gants pour dire tout le mal qu’il pense du nouveau coach du FC Nantes.

« Maintenant il parle de faire progresser les joueurs. Apparemment il a l’habitude de le faire. Moi je n’ai pas trop de souvenirs de ça. Personnellement, je n’ai pas du tout progressé avec lui. Ce n’est pas ça l’objectif. Vu leur calendrier, ce n’est pas une mise au vert qu’ils doivent faire, mais aller à Lourdes. Je ne lui veux pas de mal à Vahid, mais il a 73 ans !

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Ça fait six ans qu’il n’a pas entraîné en club et que personne ne le voulait. La seule alternative qu’avait Kita, c’était de ramener Vahid Halilhodzic ? En tout cas il n’a pas progressé en français, ça, c’est sûr. C’est un mec qui se voit plus beau qu’il ne l’est. Il a toujours été comme ça. J’ai du respect pour tous les coachs que j’ai eus à part lui », a expliqué Jérôme Rothen.

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