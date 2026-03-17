Mercato OM : Benatia déniche le successeur de Facundo Medina

Alors que Facundo Medina pourrait quitter les rangs de l’OM cet été, Medhi Benatia travaillerait déjà en coulisses sur le recrutement d’un nouveau défenseur central. Le directeur sportif marseillais aurait ainsi identifié un profil intéressant en Ukraine.

Mercato OM : Facundo Medina vers la Turquie ?

Arrivé l’été passé en provenance du RC Lens, Facundo Medina pourrait déjà faire ses valises pour quitter les rangs de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central argentin alterne les performances en dents de scie depuis son arrivée à l’OM et peine à trouver de la régularité. Blessé toute la première partie de saison, son arrivée en Provence est pour l’instant délicate et voilà que des rumeurs émergent sur son avenir.

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En effet, selon les informations du site turc Sporx, les dirigeants de Besiktas aimeraient profiter de la situation actuelle de Medina à Marseille pour le récupérer l’été prochain. Alors que son option d’achat n’a même pas encore été levée par les dirigeants marseillais, Medina pourrait déjà quitter l’OM.

En effet, Besiktas apprécierait le profil de Facundo Medina, même si aucune approche concrète n’a encore été faite par les dirigeants de Besiktas à leurs homologues marseillais, qui, eux, prépareraient déjà la succession de leur numéro 32.

Taras Mykhavko, première recrue estivale de l’OM ?

D’après le média Transferfeed, l’OM aurait en effet des vues sur Taras Mykhavko. Le crack ukrainien de 20 ans est déjà international et est promis à un très bel avenir en Europe. Le défenseur central est encore sous contrat jusqu’en 2030 avec le Dynamo Kiev.

Mais il ne serait pas forcément opposé à l’idée de vivre une nouvelle aventure. L’OM pourrait lui offrir un projet séduisant et, à terme, une place de titulaire dans son équipe. À noter que la concurrence s’annonce particulièrement féroce pour Mykhavko.

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Chelsea, Manchester United, mais aussi plusieurs équipes de Liga en Espagne, de Serie A en Italie et de Bundesliga en Allemagne seraient aussi très intéressées par le profil de l’Ukrainien, qui ne devrait pas manquer d’options pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Compte tenu de la qualité de ses prétendants, le Dynamo Kiev pourrait réclamer environ 25 millions d’euros pour laisser partir Mykhavko. Affaire à suivre…

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