Mercato Stade Rennais : Le SRFC boucle un transfert à 30 M€

Le Stade Rennais s’apprête à tourner une page importante de son projet sportif. Courtisé avec insistance sur ce mercato d’hiver, Kader Meïté va quitter la Bretagne pour l’Arabie saoudite contre un chèque XXL.

Mercato Stade Rennais : Accord scellé pour le départ de Kader Meïté

Al-Hilal n’a jamais cessé d’y croire. Après plusieurs semaines de discussions, le club saoudien est finalement parvenu à un accord avec le Stade Rennais pour le transfert de Kader Meïté. À seulement 18 ans, l’attaquant français va rapporter près de 30 M€ hors bonus, preuve de la nouvelle puissance financière et stratégique des clubs du Golfe.

Longtemps focalisés sur les stars en fin de parcours, les dirigeants saoudiens ciblent désormais les talents en devenir. Meïté coche toutes les cases : jeunesse, marge de progression et impact immédiat. Rennes, réputé pour son travail de formation, se retrouve une nouvelle fois au cœur d’un dossier symbolique du mercato moderne.

Kader Meïté, une ascension fulgurante

Arrivé à Rennes à l’été 2023 en provenance de Montrouge, Kader Meïté n’a pas tardé à se faire une place. En 18 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, il a inscrit 3 buts et montré une maturité rare pour son âge, tout en gagnant la confiance de ses entraîneurs.

Habib Beye voyait en lui un joueur d’avenir, capable de s’inscrire durablement dans le projet rennais. Mais face à une offre difficile à refuser, le club breton a fini par céder. Meïté, sous contrat jusqu’en 2028, a accepté le défi saoudien et un bail lucratif à Al-Hilal.

Un choix financier assumé pour Rennes

Si cette vente ne dépassera pas le record de Jérémy Doku (60 M€ en 2023), elle reste une opération majeure. À l’heure où l’équilibre économique compte autant que la performance sportive, Rennes sécurise une rentrée d’argent précieuse. Reste un goût d’inachevé. Meïté incarnait l’avenir et une certaine idée du football rennais.

