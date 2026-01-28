Mercato Stade Rennais : Double opération surprise avec Hambourg

Le Stade Rennais s’apprête à vivre une fin de mercato d’hiver agité. Entre une sortie stratégique et une vente bien négociée, le club breton tisse une double opération aussi discrète qu’efficace avec Hambourg.

Mercato Stade Rennais : Gronbaek se dirige vers un nouveau prêt

Recruté à prix d’or à l’été 2024, Albert Gronbaek incarnait l’avenir offensif du Stade Rennais. Talent brut, profil moderne, pedigree scandinave : tous les ingrédients semblaient réunis. Mais le football, parfois, refuse les évidences. En six mois, le Danois n’a jamais trouvé sa place en Bretagne. Depuis, le milieu offensif de 24 ans enchaîne les valises plus que les titularisations. Après Southampton, puis le Genoa, où son temps de jeu est resté famélique, le prêt italien touche à sa fin.

Le club transalpin souhaite rompre l’accord, en ouvrant la voie à une nouvelle destination. Selon Ouest-France, Hambourg se positionne pour accueillir Gronbaek sous la forme d’un prêt. Un quatrième pays en un an et demi, symbole d’une carrière en quête de stabilité. Pour Rennes, l’objectif est clair : limiter la casse sportive et financière, sans forcer un retour devenu improbable.

Warmed Omari, la belle vente du SRFC

Dans ce jeu de chaises musicales, le Stade Rennais ne perd pas au change. Bien au contraire. En parallèle du dossier Gronbaek, Warmed Omari se rapproche d’un transfert définitif vers Hambourg. Prêté cette saison, le défenseur central s’est rapidement imposé avant d’être freiné par une blessure. Malgré seulement six apparitions, le Comorien a convaincu par sa solidité et son sérieux.

En phase de reprise, il a surtout marqué des points auprès de la direction allemande, prête à lever l’option d’achat.Le montant de l’opération avoisinerait les 5 millions d’euros. Une jolie affaire pour Rennes, qui valorise un joueur formé au club, estimé à 3 M€ par Transfermarkt, et plus vraiment dans les plans bretons. Un mercato hivernal sans éclats, mais terriblement efficace.

