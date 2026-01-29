Mercato Stade Rennais : Rebondissement pour Jérémy Jacquet

Le jeune talent du Stade Rennais, Jérémy Jacquet est la sensation de ce mercato hivernal. Un nouveau cador européen s’est manifesté pour s’attacher les services du défenseur central en vue de la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais : Un géant européen s’ajoute à la course pour Jérémy Jacquet

Du monde grouille autour de Jérémy Jacquet du côté de Rennes. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2029, le défenseur central des Rouge et Noir attise les convoitises à l’approche des prochains mercatos.

Ces derniers jours, Chelsea s’est montré chaud pour déloger le jeune roc. Les Blues envisageraient même de formuler une offre estimée à 65 millions d’euros avant la fermeture du mercato hivernal. Mais le club breton a dit non à tous les prétendants cet hiver. Rennes souhaite conserver son international Espoirs au moins jusqu’à la fin de la saison.

Mais la concurrence s’intensifie. D’après Transferfeed, un nouveau cador européen s’est positionné : le Bayern Munich. Les Bavarois songeraient à un recrutement pour l’été prochain et auraient déjà entamé des échanges avec l’entourage du natif de Bondy. Liverpool et Manchester United suivraient également le dossier de près. Les dirigeants rennais pourraient toucher le jackpot pour leur pépite dans les prochains mois.

