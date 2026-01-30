Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Dallinga ?

La direction du Stade Rennais vise un avant-centre néerlandais pour ce mercato hivernal. Thijs Dallinga pourrait débarquer en Bretagne dans les prochains jours.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne Dallinga

Des mouvements pourraient être observés au Stade Rennais avant la clôture de ce mercato hivernal. Une pépite pourrait claquer la porte. Kader Meïté pourrait prendre la direction de l’Arabie saoudite. Un club de Saudi Pro League fait le forcing pour le déloger de Rennes. Les pourparlers sont en cours. Et déjà, les pensionnaires du Roazhon Park cherchent son successeur.

Les dirigeants bretons visent un coup de maître en Serie A. Selon Jeunes Footeux, le profil de Thijs Dallinga a retenu l’attention du club. L’attaquant néerlandais appartient à Bologne et livre de solides performances. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Le Batave connaît parfaitement la Ligue 1, pour avoir porté les couleurs du Toulouse FC.

Lors de son passage dans la Ville rose, Dallinga s’était illustré par son efficacité, compilant 37 buts et 8 passes décisives en 86 matches, toutes compétitions confondues. Une référence qui ne laisse pas insensible le Stade Rennais. Estimé à 12 millions d’euros, le buteur pourrait devenir une option sérieuse pour renforcer l’attaque bretonne lors de ce mercato. Aucune offre officielle n’est dégainée à quelques jours de la fermeture de ce marché des transferts.

