Champions League : Le coach de Chelsea promet l’enfer au PSG

Malgré l’avantage de trois buts du PSG après le match aller, Chelsea ne s’avoue pas encore vaincu. Son entraîneur Liam Rosenior croit fermement en une remontada de ses hommes ce mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Liam Rosenior : « m’assurer que mon équipe soit prête à tout donner contre le PSG »

Le Paris Saint-Germain pourra profiter d’un avantage de trois buts ce mardi soir à Stamford Bridge. Le club français devra néanmoins se méfier d’un Chelsea qui n’a plus grand-chose à perdre et qui possède les arguments nécessaires pour croire en une remontada.

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Les hommes de Liam Rosenior savent que la mission s’annonce périlleuse, le technicien anglais reste convaincu que son équipe peut produire un gros match face au PSG, comme cela avait été le cas lors de la dernière finale de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis.

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« Si l’on considère le match en lui-même et non le score final, nous avons été punis par d’excellents joueurs à cause de nos propres erreurs. Ces moments-là nous ont déjà coûté la victoire. Demain, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs », a déclaré Rosenior en conférence de presse ce lundi.

L’ancien coach du RC Strasbourg reconnaît néanmoins la qualité de l’adversaire parisien, vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Toutefois, cette reconnaissance ne signifie pas résignation pour autant dans le discours tenu avant la rencontre. Liam Rosenior insiste surtout sur l’identité de jeu de son équipe, basée sur un pressing intense et une forte implication collective.

« Je veux m’assurer que mon équipe soit prête à tout donner contre le PSG. Si l’on regarde le match aller, les buts n’avaient rien à voir avec notre style de jeu et notre pressing. C’est ce pressing qui nous a permis de construire notre jeu. Plus nous aurons l’occasion de nous y entraîner, meilleurs, nous serons », a ajouté le stratège de 41 ans. À noter que pour la réception du Paris Saint-Germain, Chelsea ne pourra pas compter sur son capitaine Reece James et pourrait également se passer de Malo Gusto, malade.

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« Reece a ressenti une douleur aux ischio-jambiers à la fin du match contre Newcastle. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure, mais il sera absent pour le match de demain. Ça pourrait être grave. Une blessure aux ischio-jambiers, ce n’est jamais bon signe. On espère pouvoir lui faire passer une IRM pour en savoir plus. Malo (Gusto) est malade aujourd’hui, on verra ça demain », a confirmé l’entraîneur des Blues.

Autant de mauvaises nouvelles pour des Blues déjà en difficulté défensivement. De son côté, le Paris Saint-Germain a retrouvé confiance et a bénéficié d’une semaine complète sans match pour soigner les joueurs blessés et peaufiner son plan pour tenter de faire tomber le club londonien.

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