Mercato PSG : Luis Campos traque un top joueur de Ligue 1

Les dirigeants du PSG visent un joli coup en Ligue 1 en vue du prochain mercato estival. Un milieu de terrain du LOSC pourrait débarquer à Paris.

Mercato PSG : Paris insiste pour s’offrir la pépite du LOSC

En quête d’un nouveau renfort au milieu de terrain, la direction du PSG est revenue à la charge pour un grand espoir de Lille. Le club de la capitale envisage de passer à l’offensive dans les prochains mois. Pilier des récents succès parisiens, le milieu de terrain reste au cœur du projet du PSG, porté par le trio Vitinha – João Neves – Fabian Ruiz. Mais la direction souhaite désormais enrichir ce secteur avec un profil à très fort potentiel.

Ainsi donc, le PSG a placé Ayyoub Bouaddi tout en haut de sa short-list. D’après Foot Mercato, les dirigeants parisiens comptent accélérer pour convaincre la pépite franco-marocaine dès l’été prochain, malgré une concurrence déjà bien installée. Pas de transfert du jeune meneur de jeu cet hiver. Les dirigeants lillois ont déjà tranché. Le Paris Saint-Germain va casser sa tirelire pour réussir ce coup.

Car le jeune milieu de 18 ans attise également l’intérêt de Chelsea et Arsenal. Ouvert à un départ, Bouaddi pourrait donc avoir l’embarras du choix. Auteur de 17 apparitions et d’une passe décisive en Ligue 1 cette saison, le natif de Senlis est lié au LOSC jusqu’en juin 2029. Sur Transfermarkt, il vaut 40 millions d’euros.

