PSG Mercato : L’Atlético change ses plans pour Kang-In Lee !

Fortement pressenti comme la possible prochaine destination de Kang-In Lee, l’Atlético Madrid semble avoir revu ses plans pour le milieu offensif du PSG. Luis Enrique peut souffler dans ce dossier. Explications.

PSG Mercato : L’Atlético Madrid abandonne la piste Kang-In Lee

Ces derniers jours, la presse espagnole a évoqué un intérêt de l’Atlético Madrid pour Kang-In Lee. Peu utilisé par Luis Enrique dans les grands matchs de Ligue des Champions cette saison, le milieu offensif de 24 ans plaît aux Colchoneros, très chaud pour le faire revenir en Liga dès cet hiver.

Pour convaincre leurs homologues parisiens, les dirigeants madrilènes étaient disposés à mettre 40 millions d’euros sur la table des négociations pour l’international sud-coréen. Mais comme l’indique la Cadena Ser, les pensionnaires du Riyadh Air Metropolitano auraient finalement abandonné cette piste.

À voir

Mercato : Le Bayer Leverkusen gâche les plans de l’OL au PSG

Lisez aussi : Mercato PSG : Pour Kang-In Lee, la décision est enfin tombée

Le média ibérique explique que Luis Enrique et le Paris Saint-Germain auraient fermement refusé de se séparer de Kang-In Lee, qui était pourtant chaud à l’idée de changer d’air cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur de Majorque n’ira donc pas à l’Atlético Madrid, qui ne semble pas avoir dit son dernier mot dans ce dossier.

L’Atlético prêt à revenir à la charge l’été prochain

Actuellement blessé, Kang-In Lee est l’un des joueurs importants de la rotation de Luis Enrique au Paris SG. Malgré son faible temps de jeu, le joueur formé à Valence restera à Paris jusqu’à la fin de la saison, au moins.

Face au refus de vendre du club de la capitale française, l’Atlético Madrid aurait abandonné cette piste, souhaitant désormais s’offrir les services d’Ademola Lookman, l’attaquant nigérian de l’Atalanta Bergame.

À voir

INFO Mercato : OM bloque un départ, la décision tombe !

Lisez aussi : Mercato PSG : L’Atlético revoit ses plans avec Kang-In Lee !

La radio espagnole indique tout de même que Diego Simeone et l’Atlético Madrid pourraient bien revenir à la charge l’été prochain si jamais Kang-In Lee souhaite toujours quitter le Paris SG. Affaire à suivre…

Lire la suite sur Kang-In Lee

INFO Mercato : PSG ou Atlético Madrid ? Kang-In Lee tranche

Mercato PSG : Kang-In Lee d’accord pour l’Atlético Madrid !

À voir

Mercato : Chelsea et le Stade Rennais négocient un deal incroyable

Mercato : Après Kang-In Lee, l’Atlético ne lâche pas le PSG