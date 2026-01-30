Mercato : Le Bayer Leverkusen gâche les plans de l’OL au PSG

Désireux d’attirer un défenseur central durant ce mercato hivernal, l’OL avançait ses pions depuis plusieurs semaines pour un Titi du PSG. Une piste également scrutée par le Bayer Leverkusen. Explications.

Mercato : L’OL négocie un accord avec le PSG

Après l’arrivée de Dro Fernandez, qui pourrait bien être le seul renfort hivernal de Luis Enrique, le PSG pourrait procéder à un dégraissage dans ces derniers jours du mercato hivernal. Selon Loïc Tanzi, plusieurs joueurs, notamment des jeunes, pourraient ainsi quitter les rangs du club de la capitale d’ici le 2 février. Le journaliste de L’Équipe place Noham Kamara en tête sur cette liste de potentiels partants dans les rangs parisiens.

Lisez aussi : INFO Mercato : Luis Enrique prolonge au PSG jusqu’en 2030 ?

À voir

Mercato PSG : Hansi Flick vide son sac sur Dro Fernandez !

« Il devrait y avoir quelques départs au PSG, au moins un. « Le premier, c’est Noham Kamara, un jeune défenseur central », assure le spécialiste mercato, qui ajoute que le joueur de 19 ans pourrait rejoindre les rangs de l’OL. « Il devrait quitter le PSG. Probablement pour Lyon, qui est le club le plus pressant pour l’accueillir. En prêt avec option d’achat. Ce n’est pas un départ majeur du PSG, mais c’est quand même un départ », explique Loïc Tanzi.

« Les négociations avancent, mais rien n’est encore acté. Il faut attendre encore un peu pour savoir si Noham Kamara pourra rejoindre l’OL en prêt, probablement avec une option d’achat », martèle le journaliste de L’Équipe. Sauf qu’aux dernières nouvelles, le Bayer Leverkusen pourrait finalement rafler la mise dans ce dossier.

Le Bayer Leverkusen pousse activement pour Noham Kamara

Désireux d’avoir du temps de jeu pour poursuivre sa progression au haut niveau, Noham Kamara souhaite profiter de ce mercato d’hiver pour quitter le Paris Saint-Germain. Pressenti à l’OL ou au RC Strasbourg, l’international français des moins de 20 ans pourrait prendre la direction de la Bundesliga.

Alors que le mercato ferme ses portes ce lundi soir, Noham Kamara susciterait désormais l’intérêt du Bayer Leverkusen, selon Foot Mercato. Une information confirmée par Fabrizio Romano, qui précise que des discussions seraient en cours entre les dirigeants des deux clubs pour un transfert et non un prêt, Luis Enrique et Luis Campus étant visiblement ouverts à se séparer définitivement de Kamara.

À voir

Réunion de crise à l’OM : De Zerbi contre-attaque enfin !

Lisez aussi : PSG : Luis Campos livre la vérité sur la signature de Pacho

« Des négociations sont en cours entre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain concernant le défenseur de 18 ans, Noham Kamara. Des discussions sont en cours en vue d’un transfert définitif. Le PSG ne ferme pas la porte, comme l’indique Foot Mercato », indique le journaliste italien sur Twitter.

Lancés en pro par Luis Enrique la saison passée, Axel Tape et Noham Kamara pourraient donc se retrouver au Bayer Leverkusen dans les jours à venir. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Noham Kamara est évalué à 1 million d’euros. Affaire à suivre…

Lire la suite sur le PSG

Mercato OL : Après Kamara, Lyon fonce sur un autre Parisien

À voir

ASSE : Une surprise dans le groupe contre Boulogne !

INFO Mercato : Le PSG et l’OL proches d’un accord audacieux

OL Mercato : Une arrivée en vue, les départs au point mort