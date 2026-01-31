Mercato PSG : Un transfert surprise acté en coulisses

Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG ajuste ses plans sur le mercato pour la suite de la saison. Entre jeunesse assumée et décisions stratégiques, le club de la capitale prépare un mouvement inattendu en interne.

Luis Enrique, l’œil ouvert sur toutes les opportunités

À Paris, le mercato n’est jamais une simple formalité. Luis Enrique l’a rappelé récemment en conférence de presse, fidèle à son credo : rester attentif à la moindre opportunité capable d’élever le niveau de l’effectif. Sans agitation excessive, mais avec une vigilance de tous les instants, le technicien espagnol avance ses pions, convaincu que chaque détail compte dans la quête de performance européenne.

Cette philosophie s’est traduite par l’arrivée du très jeune Dro Fernandez. À seulement 18 ans, le milieu offensif formé au FC Barcelone incarne cette volonté de miser sur le talent brut, façonné par un cadre exigeant. Une recrue d’avenir, pensée comme un investissement plus que comme un coup médiatique, et déjà perçue comme un signal fort envoyé au vestiaire.

Mercato PSG : Le Paris SG ouvre la porte à un départ de Noham Kamara

Mais renforcer, c’est parfois aussi savoir alléger. En coulisses, le PSG réfléchit à l’équilibre de son effectif, notamment du côté des jeunes pousses. Noham Kamara, défenseur central né en 2007 et apparu à plusieurs reprises avec l’équipe première, pourrait faire les frais de cette réflexion stratégique.

Selon Foot Mercato, le Bayer Leverkusen est passé à l’offensive et occupe aujourd’hui la pole position. Séduit par le potentiel du Titi parisien, le club allemand a entamé des discussions sérieuses, tandis que Paris ne ferme pas la porte à un transfert définitif. Une décision surprenante, mais assumée.

Un choix calculé, loin de l’improvisation

À première vue, laisser partir un jeune prometteur peut étonner. Pourtant, au Paris SG, chaque mouvement répond à une logique précise : offrir du temps de jeu, valoriser un actif et garder une flexibilité sportive et financière. Dans un mercato souvent bruyant, Paris agit en silence. Et parfois, ce sont justement ces transferts discrets qui en disent le plus long sur la stratégie d’un club.

