Mercato: Enzo Fernandez veut quitter Chelsea pour le PSG ?

Chelsea pourrait perdre l’un de ses cadres à l’issue de la saison. Le capitaine Enzo Fernandez voudrait claquer la porte cet été et le PSG serait très intéressé par son renfort au milieu de terrain.

Mercato PSG : Enzo Fernandez sur le marché cet été ?

Pièce maîtresse de Chelsea, Enzo Fernandez arrive à un tournant de son aventure à Londres. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne serait prêt à changer d’air afin de rejoindre les rangs d’un club plus ambitieux. Le média argentin TyC Sports annonce ce mardi que le milieu de terrain de 25 ans pourrait changer d’air cet été, notamment si les Blues ne venaient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

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L’équipe de Liam Rosenior occupe actuellement la 6e place du classement de Premier League, à trois points du top 4. Arrivé pendant l’hiver 2023 contre un chèque de 121 millions d’euros, Enzo Fernandez pense qu’il a un niveau qui dépasse désormais les ambitions du club londonien.

Autrement dit, le Champion du Monde 2022 veut jouer pour un très grand club d’Europe afin de disputer régulièrement l’UEFA Champions League. D’autant qu’il est conscient que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont à ses trouves depuis plusieurs années.

Le Paris SG face à une grosse concurrence

La semaine dernière, le quotidien L’Équipe a révélé que le PSG suit toujours de très près la situation d’Enzo Fernandez. Son profil et son expérience plaisent dans la capitale française, où Luis Enrique le verrait comme le profil idéal pour évoluer aux côtés de Vitinha et Joao Neves.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2032, Fernandez serait perçu à Paris comme une opportunité de marché. Si aucune offre n’a été formulée pour le moment, le Paris SG devra s’attendre à la concurrence du Real Madrid dans ce dossier.

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Désireux de reconstituer son entrejeu cet été, le club madrilène serait prêt à signer un gros chèque pour convaincre Chelsea, qui n’ouvrira la porte qu’en cas d’offre conséquente. Affaire à suivre…

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