Mercato AS Monaco : Pocognoli cible un crack portugais !

Actuellement 6e de Ligue 1 avec 43 points, l’AS Monaco travaille déjà sur le prochain mercato estival en vue d’une participation à une Coupe européenne la saison prochaine. Sébastien Pocognoli, l’entraîneur de l’ASM, serait très intéressé par le profil d’un jeune défenseur portugais.

Mercato : Discussions encourageantes entre l’AS Monaco et Nazinho

L’AS Monaco s’est encore imposé hier soir contre le Stade brestois (2-0). De quoi lui permettre d’envisager sereinement une qualification pour une Coupe européenne la saison prochaine. Dans cette optique, les dirigeants monégasques préparent déjà le mercato estival. Et selon la presse étrangère du jour, le club de la Principauté pourrait bien piocher au Cercle Bruges pour renforcer sa défense cet été avec l’arrivée d’un jeune Portugais.

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En effet, d’après les informations de Matteo Moretto, Sébastien Pocognoli aurait dans son viseur le latéral gauche Nazinho, auteur d’une saison convaincante en Belgique. Le journaliste italien précise même que l’AS Monaco aurait déjà contacté le joueur de 22 ans et « les discussions entre les deux parties sont encourageantes. »

El Monaco quiere a Nazinho, lateral izquierdo de Cercle Brugge.



Conversaciones positivas entre las partes. pic.twitter.com/9MytzXcw5a — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 17, 2026

Sous contrat avec Cercle Bruges jusqu’en juin 2028, Nazinho est évalué à 5 millions d’euros par Transfermarkt. Cette saison, l’international espoir portugais a disputé 23 rencontres de Jupiler Pro League, inscrivant trois buts et délivrant quatre passes décisives, des statistiques très prometteuses pour un défenseur de couloir.

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Pour rappel, l’ASM et le Cercle Bruges partagent le même propriétaire, le Groupe Dmitry Rybolovlev. Même si le Cercle n’est pas officiellement un club satellite, les deux équipes ont souvent collaboré sur des transferts et prêts ces dernières années. Nazinho pourrait donc devenir la première recrue estivale sur le Rocher.

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