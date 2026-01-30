INFO Mercato : Luis Enrique prolonge au PSG jusqu’en 2030 ?

Actuellement lié jusqu’en juin 2027, Luis Enrique pourrait prolonger son aventure avec le PSG de trois ans supplémentaires, soit jusqu’en 2030. Les discussions sont en cours dans ce sens.

Mercato PSG : Le Qatar veut continuer avec Luis Enrique

Arrivé en juillet 2023 à la suite du limogeage de Christophe Galtier, Luis Enrique a révolutionné le jeu du PSG et a notamment permis au club de la capitale de décrocher sa première Ligue des Champions durant l’historique saison 2024-2025. Suffisant pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants qataris de continuer l’aventure avec l’entraîneur espagnol.

Dans cette optique, le PSG aurait entamé des pourparlers avec le coach de 55 ans afin de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2027. D’après le Mundo Deportivo, les deux parties seraient confiantes quant à l’issue de ce dossier.

Le Paris Saint-Germain considérant Luis Enrique comme le meilleur entraîneur du monde et l’ancien tacticien du Barça étant heureux à Paris. Pour autant, l’ancien milieu de terrain pourrait poser une condition avant de signer un nouveau bail avec Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Enrique prolongé avec des clauses libératoires ?

Selon la presse espagnole, le Qatar s’apprête à offrir à Luis Enrique le même contrat que Luis Campos. En effet, d’après le journal Sport, le Paris Saint-Germain et Luis Enrique négocient un nouveau contrat jusqu’en 2030, soit une extension de trois ans par rapport à son contrat actuel.

« L’accord comprendra des clauses libératoires au cas où l’Espagnol déciderait de partir avant la date fixée, sans pénalité financière pour l’entraîneur », précise le quotidien catalan. Toujours selon la même source, le délai du nouveau bail d’Enrique n’a pas été choisi au hasard.

Le directeur sportif parisien, Luis Campos, souhaiterait en effet lier son avenir à celui du coach, et donc aligner le futur contrat de son entraîneur sur le sien. La publication éditée à Barcelone ajoute que cette prolongation pourrait également influencer positivement l’avenir d’Ousmane Dembélé, qui discute à son tour d’une prolongation avec Luis Campos tout en étant dans le viseur de l’Arabie Saoudite.

