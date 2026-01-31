AS Monaco – SRFC : Pocognoli et Beye agacés avant le choc

Ce samedi à 21h05, l’AS Monaco accueille le Stade Rennais (SRFC) au Stade Louis-II, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le coach de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli, et son homologue rennais, Habib Beye, vont devoir composer sans plusieurs cadres.

AS Monaco : 7 joueurs absents du groupe de Pocognoli

Pour cette 20e journée de Ligue 1, Sébastien Pocognoli a retenu un groupe de 21 joueurs. L’entraîneur de l’AS Mpnaco doit notamment faire avec huit absents pour cette affiche face au SRFC, dont 7 blessés que sont : Paul Pogba (mollet), Mohammed Salisu (genou), Takumi Minamino (genou), Lukas Hradecky (genou), Wout Faes (cheville), Eric Dier (ischio-jambiers), Pape Cabral (ischio-jambiers), ainsi que Christian Mawissa, qui, lui, est en entraînement partiel et sera donc forfait également. En face, Habib Beye n’est pas mieux logé que son homologue monégasque.

Le SRFC privé de 3 joueurs importants

Pour le choc contre l’AS Monaco, Habib Beye a convoqué un groupe de 21 joueurs, dont ne font pas partie Seko Fofana et Kader Meïté, tous deux sur le départ. Par ailleurs, le capitaine Valentin Rongier est, lui aussi, forfait après avoir été touché au mollet. Cependant, le coach du Stade Rennais pourra compter sur le retour dans le groupe du milieu de terrain finlandais Glen Kamara.

Le groupe du SRFC

Gardiens : Akabou, Silistrie, B. Samba

Défenseurs : Frankowski, Brassier, Rouault, Jacquet, Aït Boudlal, Seidu, Merlin, Nagida

Milieux : Kamara, Camara, D. Cissé, Szymanski

Attaquants : Al Tamari, Blas, Embolo, Quinonez, Lepaul, Mukiele.

Le groupe de l’AS Monaco

Gardiens : Köhn, Lienard, Stawiecki

Défenseurs : Diatta, Henrique, Kehrer, Nibombe, Ouattara, Teze, Vanderson

Milieux : Akliouche, Bamba, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Zakaria

Attaquants : Balogun, Biereth, Fati, Ilenikhena.