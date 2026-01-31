AS Monaco – SRFC : Pocognoli et Beye agacés avant le choc

Afficher l’index Masquer l’index
Ce samedi à 21h05, l’AS Monaco accueille le Stade Rennais (SRFC) au Stade Louis-II, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le coach de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli, et son homologue rennais, Habib Beye, vont devoir composer sans plusieurs cadres.
AS Monaco : 7 joueurs absents du groupe de Pocognoli
Pour cette 20e journée de Ligue 1, Sébastien Pocognoli a retenu un groupe de 21 joueurs. L’entraîneur de l’AS Mpnaco doit notamment faire avec huit absents pour cette affiche face au SRFC, dont 7 blessés que sont : Paul Pogba (mollet), Mohammed Salisu (genou), Takumi Minamino (genou), Lukas Hradecky (genou), Wout Faes (cheville), Eric Dier (ischio-jambiers), Pape Cabral (ischio-jambiers), ainsi que Christian Mawissa, qui, lui, est en entraînement partiel et sera donc forfait également. En face, Habib Beye n’est pas mieux logé que son homologue monégasque.
Le SRFC privé de 3 joueurs importants
Pour le choc contre l'AS Monaco, Habib Beye a convoqué un groupe de 21 joueurs, dont ne font pas partie Seko Fofana et Kader Meïté, tous deux sur le départ. Par ailleurs, le capitaine Valentin Rongier est, lui aussi, forfait après avoir été touché au mollet. Cependant, le coach du Stade Rennais pourra compter sur le retour dans le groupe du milieu de terrain finlandais Glen Kamara.
Le groupe du SRFC
Gardiens : Akabou, Silistrie, B. Samba
Défenseurs : Frankowski, Brassier, Rouault, Jacquet, Aït Boudlal, Seidu, Merlin, Nagida
Milieux : Kamara, Camara, D. Cissé, Szymanski
Attaquants : Al Tamari, Blas, Embolo, Quinonez, Lepaul, Mukiele.
Le groupe de l’AS Monaco
Gardiens : Köhn, Lienard, Stawiecki
Défenseurs : Diatta, Henrique, Kehrer, Nibombe, Ouattara, Teze, Vanderson
Milieux : Akliouche, Bamba, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Zakaria
Attaquants : Balogun, Biereth, Fati, Ilenikhena.