Mercato Stade Rennais : Un nouveau départ acté au SRFC

Le Stade Rennais a acté un départ officiel ce samedi, à deux jours de la fermeture du mercato hivernal.

SRFC Mercato : Albert Grønbæk prêté à Hambourg SV en Bundesliga

Dans un communiqué officiel, le Stade Rennais a annoncé le départ Albert Grønbæk du club. Il s’agit d’un joueur sur qui l’entraîneur Habib Beye ne compte pas du tout. Il est prêté à Hambourg SV en Bundesliga jusqu’à la fin de la saison en cours, mais avec une option d’achat.

Le milieu offensif danois n’entre vraiment pas dans les plans du club breton. Depuis son arrivé à Rennes en juillet 2024, il enchaîne les prêts. Il avait passé la saison dernière (2024-2025) à Southampton en Premier League, sous la forme d’un prêt. L’été dernier, l’ancien joueur de Bodo Glimt a été prêté au Genoa CFC, pour toute la saison 2025-2026.

Mais il n’a disputé que 4 bouts de matchs en Serie A avec le club italien. Son prêt, pourtant assorti d’une option d’achat estimée à 10 millions d’euros, est écourté à mi-saison. Revenu au Stade Rennais cet hiver, Albert Grønbæk repart cette fois en Allemagne.

Pour rappel, le joueur de 24 ans est lié au club rennais jusqu’en juin 2029. Transféré de Bodo Glimt à 15 millions d’euros, il est évalué à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

