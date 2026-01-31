Mercato Stade Rennais : Un nouvel attaquant à 17 M€ en approche

Le Stade Rennais pourrait frapper fort dans les derniers jours du mercato. Le jeune attaquant marocain Yassir Zabiri intéresse le club breton, qu’il souhaite rejoindre. Mais le SRFC devra débourser près de 17 millions d’euros pour l’enrôler.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC en quête d’un remplaçant pour Kader Meïté

La vente attendue de Kader Meïté à Al-Hilal pour plus de 30 millions d’euros va ouvrir un vide offensif que le Stade Rennais souhaite combler rapidement. Le club breton cherche un jeune attaquant capable de s’inscrire dans la durée et de dynamiser un secteur offensif qui va perdre sa pépite.

Dans ce contexte, le profil de Yassir Zabiri, auteur d’une Coupe du monde U20 mémorable avec le Maroc, a retenu toute l’attention des dirigeants rennais. Ses performances ont fait de lui une cible prioritaire, offrant à Rennes une opportunité de renforcer son attaque tout en misant sur un joueur à fort potentiel.

Yassir Zabiri : la révélation marocaine qui attire l’Europe

Auteur de cinq buts et d’une passe décisive lors de la Coupe du monde U20, Zabiri s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Son doublé en finale a définitivement propulsé sa carrière, et il a confirmé ses qualités à Famalicao en marquant quatre fois en championnat portugais cette saison.

Son profil séduit par sa technique, sa vivacité et sa patte gauche remarquable. Face à l’intérêt de clubs saoudiens et qataris, le jeune Marocain a clairement exprimé sa préférence pour l’Europe, plaçant Rennes en position favorable pour conclure ce transfert.

Une opération à 17 millions d’euros en discussion

Selon les informations de Foot Mercato, le Stade Rennais a formalisé une offre auprès de Famalicao, qui valorise son joueur autour de 17 millions d’euros. Les discussions avancent favorablement et les échanges entre le joueur et son compatriote rennais Abdelhamid Ait Boudlal renforcent la perspective d’un accord imminent.

Si le transfert se concrétise, ce sera un signal fort pour le SRFC, qui allie stratégie sportive et économique. En misant sur Zabiri, le club breton espère retrouver rapidement l’étincelle offensive perdue avec le départ imminent de Meïté et se projeter vers de nouvelles ambitions.

