Mercato PSG : Le Paris SG annonce un départ stratégique !

À deux jours de la fermeture du mercato hivernal, le PSG affine ses derniers réglages. Cette fois, c’est un choix mûrement réfléchi qui concerne l’un de ses jeunes talents.

Mercato PSG : Yoram Zague envoyé en prêt en Belgique

Le PSG a confirmé ce samedi le départ temporaire de Yoram Zague. Formé au club, le latéral droit de 19 ans est prêté au KAS Eupen, en Belgique, jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, sans option d’achat. Une décision discrète mais stratégique, alors que le mercato touche à sa fin.

Après un premier prêt lors de la phase aller à Copenhague, Zague poursuit son parcours d’apprentissage hors de Paris. Le club de la capitale, fidèle à sa ligne de conduite, préfère le temps de jeu à la précipitation, convaincu que la progression passe par l’expérience.

Eupen, le terrain idéal pour grandir

Le KAS Eupen, partenaire assumé du Paris SG, apparaît comme une destination logique. Le club belge offre un cadre stable et une proximité stratégique avec Paris, permettant un suivi constant du jeune défenseur. Dans son communiqué, le club de la capitale a souhaité « une excellente deuxième partie de saison » à son joueur.

