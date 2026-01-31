PSG – RC Lens : Luis Enrique répond à Sage pour le titre

Après sa précieuse victoire face au Havre AC (1-0), vendredi soir, le RC Lens de Pierre Sage met la pression sur le PSG. Luis Enrique, entraîneur parisien, a répondu à son homologue lensois concernant cette course au titre en Ligue 1.

RC Lens : Pierre Sage assume le duel psychologique avec Paris

La lutte pour les sommets de la Ligue 1 s’intensifie au fil des semaines, portée par un RC Lens qui refuse de se courber devant le Paris Saint-Germain. Vendredi soir, face au Havre AC, les Sang et Or ont livré une prestation maîtrisée, conclut par une victoire précieuse au stade Bollaert-Delelis. Un résultat suffisant pour reprendre provisoirement la tête du championnat.

Ce succès s’inscrit dans une dynamique d’un club lensois bien décidé à jouer pleinement son rôle dans le rapport de force avec le Champion en titre. En conférence de presse, Pierre Sage n’a, d’ailleurs, pas cherché à masquer l’intention derrière cette victoire. Au contraire, le technicien des Sang et Or a clairement assumé la dimension mentale de la course au sommet. Selon ses propos, le RC Lens répond simplement à la stratégie parisienne.

« Luis Enrique a dit en gagnant à Auxerre qu’il mettait la pression sur Lens, donc nous, effectivement, on met aussi la pression sur le PSG », a lancé le coach de 46 ans. Depuis plusieurs saisons, le RC Lens s’impose comme l’un des clubs capables de perturber durablement la domination parisienne. Contrairement à d’autres outsiders éphémères, Lens s’appuie sur sa stabilité sportive.

Cette régularité explique pourquoi le PSG ne parvient plus à creuser l’écart aussi sereinement qu’auparavant. Là où le club de la capitale déroulait autrefois, il doit désormais composer avec une opposition crédible. Cette pression exercée par Lens oblige désormais le PSG à répondre immédiatement. Et Luis Enrique aime ça.

Luis Enrique à Pierre Sage : « J’aime la pression »

Alors que le RC Lens veut concurrencer le PSG pour le titre, Luis Enrique se réjouit d’avoir un adversaire à sa taille cette saison. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique, l’entraîneur du club parisien, a répondu aux propos de Pierre Sage.

« Lens est-il notre principal concurrent pour le titre ? C’est clair ! Il y a Lens et il y a nous. Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c’est Lens. Ils sont différents. Le reste est comme d’habitude. J’aime la pression. S’ils veulent mettre la pression, j’aime ça.

Nous sommes habitués à avoir ce type de pression. On doit montrer demain que nous aimons cette pression », a déclaré le technicien espagnol. Dimanche, le Paris SG va devoir répondre sur la pelouse du RC Strasbourg. Pour récupérer la tête du championnat, le Paris Saint-Germain devra au moins prendre un point à la Meinau.

