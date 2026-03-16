PSG : Enrique aiguillonné sur le plan parfait contre Chelsea

Après sa large victoire lors du match aller (5-2), le PSG aborde le déplacement à Stamford Bridge avec confiance pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Chelsea. Les hommes de Luis Enrique doivent tout de même faire attention aux Blues.

PSG : Quelle stratégie pour le match retour contre Chelsea ?

À la veille du déplacement à Londres pour affronter Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait se présenter avec un effectif quasi au complet, à l’exception de Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou, toujours à l’infirmerie. Pour le reste, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif pour ce choc tant attendu.

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Alors que les Blues ont laissé quelques forces ce week-end en s’inclinant en championnat contre Newcastle United (0-1) dans une rencontre importante dans la course au top 4. Tandis que les Parisiens ont pu profiter de ce week-end pour recharger les batteries. Après sa large victoire au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain aura pour objectif de terminer le travail pour valider son ticket pour les quarts de finale de la compétition.

Pour autant, Luis Enrique devra se montrer plus rusé que Liam Rosenior pour éviter toute surprise à Stamford Bridge demain soir. Évoquant la stratégie que devait adopter le leader de Ligue 1 face à Chelsea ce mardi à Londres, le journaliste Dominique Séverac estime que Luis Enrique ne devait rien changer à sa philosophie de jeu habituelle.

« Quelle stratégie adopter ? La même que d’habitude : commencer le match pour le gagner », répond le spécialiste PSG à un internaute du quotidien Le Parisien. « Il faudra résister à un premier quart d’heure infernal des Anglais », conseille Séverac à un Luis Enrique, qui a profité de ce week-end pour préparer cette rencontre.

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« L’idée, avant le match retour mardi à Stamford Bridge, était la suivante : être pleinement mobilisé, physiquement et mentalement, pour ce rendez-vous qui donnera la tonalité de la saison des champions d’Europe en titre. Le mano a mano avec Lens reste serré en tête de Championnat (1point d’avance pour Paris, avec un match en moins) et le staff ne voulait pas risquer de laisser des plumes en cours de route », explique le journal L’Équipe.

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