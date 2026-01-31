Mercato PSG : Une vente expresse déjà actée avec l’OL ? 

À deux jours de la fermeture du mercato hivernal, les dirigeants du PSG et de l’OL pourraient boucler un transfert assez rapidement. Explications.

Mercato : Aucune discussion entre le PSG et Leverkusen

Énorme retournement pour Noham Kamara. Annoncé tout proche d’un départ vers l’Allemagne, notamment au Bayer Leverkusen, Noham Kamara voit finalement son dossier prendre une tournure totalement différente. En effet, selon les dernières révélations de Florian Plettenberg, il n’existe aucune négociation entre les deux clubs concernant le défenseur central de 19 ans.

« Les rumeurs selon lesquelles le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain seraient en négociations concernant Noham Kamara sont totalement infondées. Il n’y a aucune négociation. Leverkusen ne recrutera pas Kamara. Cependant, ce jeune défenseur central talentueux de 19 ans est à suivre de près jusqu’à la fin du mercato, car le PSG serait disposé à le laisser partir en cas d’offre intéressante, et plusieurs clubs se sont déjà renseignés », révèle le journaliste de Sky Sport Deutschland. Ce revirement pourrait finalement profiter à l’OL.

Noham Kamara en route pour Lyon ?

Après avoir recruté Endrick et Noah Nartey et en attendant peut-être un avant-centre dans les jours à venir, l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas fait une croix sur la signature d’un défenseur central d’ici la fermeture du mercato hivernal. Un renfort à ce poste pourrait être d’autant plus urgent si Ruben Kluivert venait à partir, comme cela est évoqué par les médias ces derniers jours.

Dans cette optique, les dirigeants lyonnais auraient déjà identifié le potentiel successeur du Néerlandais en la personne de Noham Kamara. Récemment, le journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe a annoncé que le jeune protégé de Luis Enrique devrait quitter le PSG cet hiver. « Probablement pour Lyon, qui est le club le plus pressant pour l’accueillir. En prêt avec option d’achat. Ce n’est pas un départ majeur du Paris Saint-Germain, mais c’est quand même un départ », assure le quotidien sportif. Affaire à suivre…

