Mercato OM : Un goleador attendu à Marseille cet été  

La direction de l’OM négocie l’arrivée d’un serial buteur. La porte est ouverte pour le transfert du Canadien.

Mercato OM : Jonathan David à Marseille ?

L’OM s’invite dans le dossier Jonathan David. Si l’Olympique Lyonnais courtisait déjà l’attaquant canadien de la Juventus Turin, il n’est plus seul. Marseille rêve désormais de l’ancien Lillois pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang.

Jonathan David peine à Turin. Relégué sur le banc de la Juventus, le buteur cherche une issue en Ligue 1. Lyon s’est positionné le premier. Paulo Fonseca souhaite le faire venir chez les Gones. Mais une nouvelle fraîche tombe. L’OM entre dans la danse. Selon Tuttosport, le club phocéen suit de très près la situation du joueur.

Marseille vise ce coup pour combler le potentiel départ d’Aubameyang. Si le Gabonais part, Medhi Benatia et Habib Beye vont amener le Canadien sur la Canebière. Les dirigeants marseillais apprécient son profil. Ils voient en lui un joueur expérimenté, déjà habitué aux exigences du championnat français.

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Le board olympien veut mettre en place une attaque de feu la saison prochaine. David et Amine Gouiri pourraient former une paire solide et redoutable sur le terrain. C’est un coup dur pour Lyon. L’OL voit un concurrent de taille surgir dans un dossier qu’il espérait conclure. Financièrement, Marseille dispose d’un avantage.

Le club phocéen pourrait proposer un transfert sec, là où Lyon privilégierait un prêt. La Juventus a déjà tranché : ce sera une vente ou rien. Le prix est fixé à 25 millions d’euros. Si l’OM décroche son ticket pour la C1, ce montant sera à sa portée.

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