Mercato : Ayyoub Bouaddi au PSG ? Une révélation-choc tombe

Le LOSC s’attend à un gros transfert avec Ayyoub Bouaddi l’été prochain. Le milieu de terrain fait rêver de grands clubs européens, dont le PSG. L’entourage du joueur de 18 ans a apporté une précision sur ce dossier.

Mercato : Le PSG pousse ses pions pour Ayyoub Bouaddi

Révélation de la saison au LOSC, Ayyoub Bouaddi ne devrait pas faire de vieux os au Domaine de Luchin. Si Olivier Létang est parvenu à le garder cet hiver, le président lillois est bien conscient que le phénomène de 18 ans changera d’air lors du prochain mercato estival.

Le Paris SG, Arsenal, Manchester United, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Newcastle United et d’autres grands clubs européens étant déjà positionnés pour récupérer l’international espoir. D’ailleurs, Foot Mercato assure que le PSG fait de Bouaddi sa priorité et s’apprête à relancer ce dossier pour cet été, la porte étant grandement ouverte par le joueur.

« Selon nos informations, du côté du joueur, un départ semble inévitable en fin de saison. L’idée est de profiter de l’été pour passer un nouveau palier dans sa très jeune carrière. Et au niveau des prétendants, le PSG reste déterminé à se l’offrir. Si le club était à l’affût cet hiver, au sein du club de la capitale, on souhaitait surtout en faire la priorité pour cet été. Et les dirigeants n’ont pas zappé cet objectif puisqu’ils comptent bien le recruter pour venir renforcer le milieu de Luis Enrique.

La concurrence sera rude sur ce dossier, avec notamment les Gunners, qui semblent être le club le plus sérieux pour venir titiller le PSG. Du côté du LOSC, on attend évidemment une belle somme pour céder son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2029 désormais », explique le portail sportif. Une version rapidement démentie par l’entourage du joueur et d’autres sources.

Ayyoub Bouaddi pas dans les plans du Paris SG ?

Contrairement aux affirmations de Foot Mercato, qui évoque un intérêt bien réel et un joueur ouvert à un départ malgré sa récente prolongation, l’entourage d’Ayyoub Bouaddi a formellement démenti toute discussion avec le Paris Saint-Germain.

Une position confirmée par plusieurs sources proches du dossier. En effet, les journalistes Sacha Tavolieri et Olivier Tallaron sont catégoriques : aucune négociation, aucune priorité, aucune avancée à ce stade. Tallaron, journaliste de Canal+, précise même que le PSG a lâché l’affaire pour le numéro 32 des Dogues.

« Contrairement aux dernières rumeurs, le PSG n’a aucune intention de recruter le Lillois Ayyoub Bouaddi », écrit le spécialiste de la chaîne cryptée sur sa page Twitter. « L’entourage d’Ayyoub Bouaddi a formellement démenti les rumeurs récentes faisant état d’une possible arrivée du jeune milieu lillois au Paris Saint-Germain », renchérit Sacha Tavolieri.

