Paris FC-OM : « C’est grave », De Zerbi tacle Rulli après sa nouvelle bourde

Une victoire qui tendait les bras à l’OM s’est une nouvelle fois transformée en désillusion. Face au Paris FC , Geronimo Rulli a cristallisé les maux marseillais, provoquant une sortie médiatique cinglante de Roberto De Zerbi.

Paris FC-OM : Geronimo Rulli, une erreur de trop dans un scénario déjà vu

Marseille pensait enfin respirer. Trois jours après l’élimination européenne, l’OM avait fait le plus dur face au Paris FC. Mais dans les ultimes minutes, Geronimo Rulli a tout gâché. Une sortie au poing hasardeuse, Marshall Munetsi fauché, un penalty concédé et deux points envolés (2-2). Un scénario cruel, presque banal pour un club abonné aux fins de match catastrophiques.

Cette bourde n’est pas isolée. Elle intervient seulement trois jours après une erreur déjà coûteuse du portier argentin face à Bruges en Ligue des champions. À 32 ans, Rulli devait incarner la sérénité. Il symbolise aujourd’hui le doute, dans une équipe marseillaise qui craque dès que la pression monte.

De Zerbi s’interroge et frappe fort

En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas fui ses responsabilités, mais il a surtout ciblé son gardien. Vendredi encore, l’Italien parlait d’un Rulli « toujours très positif », capable d’erreurs mais solide mentalement. Samedi soir, le discours a changé de ton, nettement plus tranchant.

« Je ne sais pas si Rulli, à 32 ans, manque de confiance en lui, c’est un problème grave pour lui », a lâché De Zerbi, avant d’insister : « Je pense qu’il n’a commis que deux erreurs, comme nous en commettons tous, mais je ne pense pas que ce soit un manque de confiance. Sinon, ce serait grave, car si Rulli, qui a 32 ans, perd confiance en lui à cause de deux erreurs… alors nous devrions nous inquiéter ». Un avertissement public, presque un ultimatum.

Une semaine sous haute tension pour Marseille

Ce nouveau faux pas laisse Marseille à sept points de Lens, leader provisoire, et sous la menace directe de Lyon pour le podium. Plus inquiétant encore, cette incapacité à tenir un résultat rappelle de douloureux précédents récents : Sporting, Atalanta, PSG… La liste s’allonge.

Désormais, l’OM joue gros. Mardi, un 8e de finale de Coupe de France contre Rennes, meilleure chance de titre depuis 2012. Puis dimanche, le Classique face au PSG. Entre crise larvée et confiance fissurée, Marseille avance sur une ligne de crête. Et Geronimo Rulli, lui, n’a plus le droit à l’erreur.