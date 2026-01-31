OM Mercato : Longoria fait une annonce forte pour De Zerbi !

En marge de la rencontre contre le Paris FC, le président de l’OM, Pablo Longoria, s’est montré très clair sur l’avenir de son entraîneur Roberto De Zerbi, annoncé sur le départ ces derniers jours.

Mercato OM : Pablo Longoria conforte Roberto De Zerbi

Trois jours après l’élimination en Ligue des Champions à l’issue d’une lourde défaite sur la pelouse du FC Bruges (3-0), Pablo Longoria s’est exprimé pour la première fois depuis cet échec. Le président de l’OM assume ses responsabilités et se confie sur les nombreux changements dans l’effectif marseillais ces dernières années. Et alors que l’échec européen a jeté un flou ces derniers jours sur l’avenir de Roberto De Zerbi, Longoria a tenu à le conforter à son poste avant le coup d’envoi du match contre le Paris FC ce samedi.

« À aucun moment, il n’y a eu de discussions sur le départ du coach. On a eu une discussion sereine entre Medhi (Benatia), le coach et moi pour savoir pourquoi dans des matches de haute importance, on a été mal », a confié le dirigeant espagnol au micro de beIN Sports. Pablo Longoria n’a pas échappé non plus à une question sur la relation entretenue avec le directeur sportif Medhi Benatia, que certains observateurs ont qualifiée de tendue.

« La situation est claire, il est l’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe (…) je n’avais jamais travaillé avec un garçon de ce talent, avec cette passion et cet engagement », a ajouté le collaborateur de Frank McCourt. De son côté, le technicien italien a profité de sa dernière conférence de presse pour annoncer son envie de poursuivre son travail à Marseille.

« La question n’est pas de savoir si j’ai pensé à partir ou non. J’ai fortement voulu rejoindre l’OM, c’est ma deuxième saison ici. Je suis encore là, voilà la vérité. Après beaucoup de choses sont écrites, rapportées… Maintenant, on repart », a confié Roberto De Zerbi, dont le contrat à l’OM court jusqu’en juin 2027.

