Mercato : Abdelli ! L’OM propose un incroyable deal à Angers

L’OM relance les discussions avec Angers SCO pour Himad Abdelli. Pour tenter de faire craquer son homologue angevin, le directeur sportif marseillais, Medhi Benatia, a concocté un plan bien ambitieux.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont aucune intention de relâcher la piste menant à Himad Abdelli. Les dirigeants marseillais ont décidé d’accélérer pour tenter de finaliser la signature du maître à jouer du SCO d’Angers. Alors que le dossier semblait au point mort ces derniers jours, Medhi Benatia aurait relancé les discussions avec les dirigeants d’Angers afin de boucler l’opération dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, selon les informations de Foot Mercato.

Arrivé librement à l’été 2022 en provenance du Havre AC, Himad Abdelli arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain. Selon plusieurs sources concordantes confirmées par l’entraîneur du SCOA, Alexandre Dujeux, le joueur de 26 ans a d’ores et déjà donné son accord à l’OM. Désireux de franchir un cap dans sa carrière, l’international algérien souhaite quitter Angers dès cet hiver et pousserait activement en interne pour faciliter son départ.

L’Insider Mohamed Toubache-Ter confirme que les discussions ont repris entre Marseille et Angers pour tenter de trouver un accord. Le spécialiste mercato révèle même que Benatia aurait proposé d’inclure Faris Moumbagna, actuellement en prêt à Cremonese, dans le deal. Une option qui ne semble pas satisfaire le SCOA.

Angers pas intéressé par Moumbagna

Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaitent absolument attirer Himad Abdelli, dont le profil de créateur au poste de numéro 10 manque au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Les deux clubs se seraient fortement rapprochés et il ne serait pas donc pas étonnant qu’un accord total soit trouvé dans les heures à venir. Un dénouement attendu avec impatience par le natif de Montivilliers, lequel ne joue plus depuis plusieurs semaines dans l’attente que son transfert se finalise.

« Marseille propose de rapatrier Faris Moumbagna afin de le prêter à Angers. Refus d’Angers, pas intéressé. Les discussions pour s’attacher les services d’Himad Abdelli sont très constructives. Marseille se rapproche des exigences d’Angers », a publié Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.

Des informations confirmées par Foot Mercato, qui écrit que les négociations ont repris de manière intensive entre les deux clubs. Après les signatures d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber, Abdelli est « la priorité » du club phocéen en cette fin de mercato hivernal.

