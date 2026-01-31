OM : Sous pression, De Zerbi reçoit un soutien inattendu !

Roberto De Zerbi traverse l’une des périodes les plus sombres de son passage à l’OM, secoué par une élimination européenne aussi cruelle que symbolique. Fragilisé en interne, l’entraîneur italien peut toutefois compter sur un appui inattendu venu de son pays, où sa situation fait débat et suscite encore le respect.

OM : Une nuit européenne qui laisse des traces

La claque reçue à Bruges (0-3) restera comme une cicatrice profonde dans la saison marseillaise. Éliminé de la Ligue des champions au terme d’un scénario presque irréel, l’OM a vu son sort scellé dans les dernières secondes à Madrid, lorsque le gardien de Benfica, Anatoliy Trubin, a inscrit un but aussi improbable que cruel, condamnant définitivement les Phocéens.

Abattu après la rencontre, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à masquer son désarroi. L’Italien a parlé d’un match « trop violent, trop brutal », allant jusqu’à confier n’avoir « jamais vu ça en treize ans de carrière ». Des mots forts, accompagnés d’un appel à l’introspection collective, et d’un message à peine voilé sur l’attitude de certains joueurs, qui en disent long sur la fracture actuelle.

Un entraîneur isolé… mais soutenu en interne

Dans la tempête, Medhi Benatia a publiquement pris la défense de son entraîneur, pointant lui aussi les manquements du vestiaire. Pourtant, en coulisses, la situation reste explosive. À fleur de peau, De Zerbi a même envisagé un départ, prenant le temps de la réflexion avant de réapparaître à l’entraînement, alors que l’OM prépare un rendez-vous crucial en Ligue 1 face au Paris FC.

Les discussions avec la direction sont engagées, preuve d’un climat lourd, presque irrespirable. À Marseille, l’urgence du résultat se heurte à une philosophie de jeu exigeante, parfois incomprise, qui peine à s’installer durablement dans un contexte passionnel souvent décrit comme étouffant.

L’Italie vole au secours de De Zerbi

De l’autre côté des Alpes, la presse suit avec attention la tourmente marseillaise. La Gazzetta dello Sport évoque une qualification « volée dans les dernières secondes », tandis que Tuttosport relaie la colère d’un entraîneur jugeant l’élimination « impossible à accepter ». En Italie, le cas De Zerbi dépasse l’OM et nourrit un débat de fond.

« Il existe un débat intense entre les partisans du jeu et ceux du résultat, mais cette division est erronée », explique Antonio Parrotto, rédacteur en chef de Sassuolo News. Le même rappelle que De Zerbi « a redressé la situation de l’OM, l’amenant de la huitième place à la Ligue des champions », estimant que « les aspects positifs l’emportent sur les négatifs ».

Une réputation intacte malgré la crise

Si le présent est sombre, l’avenir de Roberto De Zerbi ne semble pas menacé à l’échelle européenne. « Je ne pense pas que cette aventure aura une incidence sur son avenir mondial », assure encore Parrotto, convaincu que « les offres ne manqueront pas ». À Marseille, le temps presse. Mais en Italie, le technicien reste perçu comme un entraîneur de premier plan, symbole d’un football de convictions, parfois incompris, souvent débattu, mais toujours respecté.

