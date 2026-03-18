‎OM-LOSC : Une décision officielle tombe avant le choc !

L’OM reçoit ce week-end le LOSC pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. ‎À quelques jours de ce choc, une annonce majeure est tombée. La Fédération Française de Football a décidé de confier le choc à l’arbitre Benoît Bastien.

‎OM-LOSC : Benoît Bastien au sifflet, un choix loin d’être anodin

‎La Fédération française de Football a tranché : c’est Benoît Bastien qui aura la lourde responsabilité de diriger ce choc entre l’OM et le LOSC au Vélodrome. Une nomination qui n’a rien d’un simple détail administratif tant l’enjeu sportif s’annonce considérable dans cette 27e journée de Ligue 1.

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‎Ce type de rencontre, souvent électrique, laisse peu de place à l’approximation. Chaque coup de sifflet sera analysé, disséqué, commenté. Dans ce contexte, l’expérience devient une arme précieuse, presque un gage de sérénité pour éviter que la soirée ne bascule dans la polémique.

‎Un arbitre habitué aux grandes affiches

‎Habitué des rendez-vous sous pression, Benoît Bastien s’impose comme une référence de l’arbitrage français. Son CV parle pour lui, et son sang-froid est reconnu sur les pelouses les plus exigeantes. Le Vélodrome, théâtre bouillant, ne devrait pas le déstabiliser.

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‎Mieux encore, ses précédentes apparitions avec l’Olympique de Marseille cette saison ont tourné à l’avantage des Marseillais. De quoi alimenter quelques murmures du côté lillois, où la vigilance sera de mise face à un contexte toujours propice aux débats enflammés.

‎Une rencontre sous surveillance maximale

‎Pour encadrer cette affiche, le dispositif arbitral sera complet, avec des assistants expérimentés comme Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu sur les lignes de touche. Le rôle de quatrième arbitre a été confié à Gaël Angoula. La VAR est sous les ordres d’Alexandre Castro et de Thomas Léonard.

Rien n’est laissé au hasard pour garantir l’équité d’un duel qui pourrait compter dans la course aux places européennes. ‎Car au-delà du spectacle, ce OM-LOSC s’annonce comme un tournant. Entre tension, enjeux et passion, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée électrique… où le moindre coup de sifflet pourrait bien écrire l’histoire.

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