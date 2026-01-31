Mercato : De Zerbi reste à l’OM, la choquante révélation !

Malgré l’humiliation à Bruges et l’élimination prématurée en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi reste en fonction sur le banc de l’OM, malgré les rumeurs d’une possible démission. Une décision qui pourrait cacher une réalité choquante à Marseille.

Mercato OM : Roberto De Zerbi a pensé à démissionner

Selon La Minute OM, Roberto De Zerbi a bien traversé un moment de réflexion concernant une éventuelle démission de son poste d’entraîneur de l’OM, après le revers en Ligue des Champions face au FC Bruges (0-3). Une réflexion qui a poussé Pablo Longoria et Medhi Benatia à organiser une réunion dans la nuit de jeudi à vendredi pour vérifier si les deux parties étaient encore en accord sur le projet, mais aussi continuer à avancer dans la même direction. Concernant son absence à Clairefontaine le jeudi, le compte spécialisé dans l’actualité du club olympien assure qu’en réalité, le technicien italien était malade.

« Très touché par l’élimination à Bruges, Roberto De Zerbi a traversé un moment de réflexion, poussant Pablo Longoria et Medhi Benatia à organiser une réunion dans la nuit de jeudi à vendredi. L’objectif était de vérifier que toutes les parties restaient alignées sur le projet et prêtes à poursuivre dans de bonnes conditions. L’absence du coach (malade) a été sur-interprétée par une partie de la presse. Nous confirmons également que l’entraîneur italien n’a, à aucun moment, proposé sa démission », assure le portail dédié à l’Olympique de Marseille.

Bien décidé à rester à sa place, Roberto De Zerbi a été plutôt clair concernant ses intentions en conférence de presse. « Je pense que j’ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans, j’aime ça, c’est ma passion. Les joueurs me soutiennent. Ce qui m’énerve, c’est la défaite, de cette manière-là, de manquer de régularité », a déclaré De Zerbi face aux journalistes. Mais Jean-Michel Larqué n’est pas dupe.

Le départ de Roberto De Zerbi coûterait trop cher

Si Roberto De Zerbi a écarté toute envie de démission, les explications de l’entraîneur de l’OM ne semblent pas avoir convaincu Jean-Michel Larqué. Présent sur le plateau de l’émission « Rothen s’enflamme », l’ancien entraîneur du Paris SG a révélé la raison pour laquelle le successeur de Jean-Louis Gaset ne veut pas quitter Marseille de sitôt : une affaire de gros sous.

« Je crois qu’il a fait cette conférence (de presse) pour une seule raison c’est parce que son départ coûterait trop cher. […] Je répète, il est là pour une seule raison : lui et son armée mexicaine puisqu’ils doivent être une quinzaine dans le staff (en fait 9), ça coûte trop cher pour les virer », a notamment expliqué Jean-Michel Larqué sur l’antenne de RMC.

