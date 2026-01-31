OM : Le futur Luis Enrique annoncé à Marseille

L’OM traverse une tempête après son élimination surprise en Ligue des Champions. Entre critiques, incertitudes et espoirs, Roberto De Zerbi pourrait bien devenir « le futur Luis Enrique » que les supporters marseillais attendent.

OM : Un contexte chaotique à Marseille

La semaine a été noire pour l’Olympique de Marseille. Après une élimination humiliante en Ligue des Champions, le club phocéen se retrouve en plein doute. Distancé en Ligue 1, l’équipe peine à retrouver son souffle, et l’avenir de Roberto De Zerbi est désormais au centre des discussions. Selon Foot Mercato, l’entraîneur italien aurait exprimé le souhait de quitter le club, créant un climat d’incertitude.

Sur RMC, Vincent Moscato a livré son analyse sur le comportement de De Zerbi : « Quand ça va pas, il se met un peu en retrait. (…) Il était dit que McCourt ne voulait pas casquer. (…) On ne sait pas, peut-être qu’il voulait partir, ils ne peuvent pas casquer, il n’y a pas de démission possible, donc ça repart. Ça laisse des traces dans un groupe. » Une déclaration qui souligne la fragilité actuelle du club mais laisse entrevoir une possible rédemption.

Roberto De Zerbi, un destin semblable à celui de Luis Enrique ?

Pour certains observateurs, la situation pourrait se transformer en opportunité. Moscato a même évoqué un parallèle avec Luis Enrique au PSG. « Peut-être que c’est comme Luis Enrique, que dans un an on se sera trompé et que c’est le futur Luis Enrique qui a réussi au PSG, je le souhaite à Marseille, vraiment », a-t-il lancé. L’Italien pourrait ainsi réécrire son histoire à l’OM, passant d’entraîneur critiqué à figure emblématique capable de marquer l’histoire du club.

Le scénario d’un De Zerbi triomphant n’est pas si improbable. Avec un effectif jeune et talentueux, l’Italien dispose des armes pour transformer la crise en moteur de performance. Si le club et son entraîneur parviennent à canaliser tensions et ambitions, les supporters pourraient bien célébrer un retour en force digne des plus belles pages du football français.

La route vers la rédemption

La saison s’annonce longue et semée d’embûches, mais l’histoire montre que certaines trajectoires chaotiques donnent naissance à de grandes légendes. Si De Zerbi parvient à convaincre sur le terrain et à regagner la confiance des Marseillais, il pourrait écrire un chapitre inattendu mais glorieux.

Entre rumeurs de départ et attentes élevées, l’Olympique de Marseille se trouve à un carrefour crucial. La patience des supporters et de la direction sera mise à l’épreuve, mais l’espoir d’assister à la naissance d’un « futur Luis Enrique » donne déjà des frissons dans les travées du Vélodrome.

