Mercato FC Nantes : Officiel ! Kantari largue un attaquant

À un jour de la fermeture du mercato hivernal, Ahmed Kantari et les dirigeants du FC Nantes passent un coup de balai dans l’effectif. Les Canaris ont officialisé un départ en attaque ce dimanche.

Mercato : Mayckel Lahdo quitte le FC Nantes

Prêté cette saison au FC Nantes, Mayckel Lahdo repart déjà à l’AZ Alkmaar, son club d’origine, comme l’a annoncé le club nantais ce dimanche. L’ailier suédois de 23 ans, qui n’a pas réussi à convaincre lors de son passage en Ligue 1, a fait l’objet d’un nouveau prêt, à Brondby, dans le championnat danois.

Mayckel Lahdo quitte le FC Nantes.



Arrivé en prêt en provenance de l’AZ Alkmaar cet été, Mayckel Lahdo quitte les bords de l'Erdre pour retrouver son club néerlandais. Il devrait dans la foulée rejoindre le championnat du Danemark.



Bon courage pour la suite de ta carrière… pic.twitter.com/vsKwMfQXAr — FC Nantes (@FCNantes) February 1, 2026

« Mayckel Lahdo quitte le FC Nantes. Arrivé en prêt en provenance de l’AZ Alkmaar cet été, Mayckel Lahdo quitte les bords de l’Erdre pour retrouver son club néerlandais. Il devrait dans la foulée rejoindre le championnat du Danemark. Bon courage pour la suite de ta carrière Mayckel ! », écrit le FC Nantes sur son site officiel.

Après la vente de son défenseur central Enoch Mawassa (17 ans) à Cagliari pour 150.000 euros, et le départ du milieu de terrain sud-coréen Kwon Hyeok-kyu à Westerlo, c’est au tour de Mayckel Lahdo de faire ses valises pour vider ses casiers à la Beaujoire. Talentueux mais hyper fragile, capable de se déboîter une épaule sur un simple dribble, Lahdo n’aura pas réussi à s’imposer chez les Canaris. A l’image de la plupart des autres joueurs arrivés lors du dernier mercato catastrophique opéré cet été.

