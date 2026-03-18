ASSE : Après Stassin, un autre joueur clé mis en lumière

Un attaquant de l’ASSE est élu joueur du mois de février, à la suite de Lucas Stassin, reconnu comme le joueur le mieux valorisé de la Ligue 2.

ASSE : Davitashvili élu joueur du mois de février

Les bonnes nouvelles s’enchaînent à l’ASSE. Selon la lettre du CIES, la semaine dernière, Lucas Stassin est le joueur le plus cher de de la Ligue 2. L’Observatoire estime sa valeur entre 15 et 17 millions d’euros. Quelques jours plus tard, Zuriko Davitashvili est désigné joueur du mois de février par l’UNFP.

Auteur de trois buts, dont un doublé, le mois dernier, il a recueilli 48 % des voix. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne devance Tawfik Bentayeb de l’ES Troyes AC et Famara Diedhiou de Clermont Foot, qui ont récolté respectivement 30 % et 22 % des votes.

D’après Zuriko Davitashvili, les équipes de @Ligue2BKT aiment venir jouer à Geoffroy-Guichard devant 35 000 personnes.



D’après nous, 35 000 personnes aiment envahir le Chaudron pour voir jouer Zuriko Davitashvili.



Il est le lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois de février… pic.twitter.com/DR0JsVP4B0 — UNFP (@UNFP) March 17, 2026

Actuel meilleur buteur de l’ASSE, avec 11 buts et 3 passes décisives en 23 matchs de Ligue 2, Zuriko Davitashvili est récompensé de ses performances sous les ordres du nouvel entraineur, Philippe Montanier.

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