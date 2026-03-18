ASSE : Saint-Étienne face à une crise silencieuse !

En surface, tout semble tenir à flot à l’ASSE. Mais en coulisses, des tensions profondes fragilisent l’équilibre d’un club en quête de cap et de cohérence au sein de la section féminine de Saint-Etienne.

‎ASSE : Une organisation qui tangue dangereusement

‎À écouter Sébastien Joseph, le malaise stéphanois ne relève pas du fantasme. L’ancien coach de la section féminine dresse un constat sévère d’un club où la ligne directrice semble se diluer au fil des décisions. « Aujourd’hui à Saint-Étienne, c’est ce qu’il manque. On a des éléments qui partent dans toutes les directions avec des gens qui sont capables de changer de braquet du jour au lendemain », confie-t-il à Instinct Foot.

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‎Ce diagnostic pointe un défaut structurel majeur : l’absence d’un véritable chef d’orchestre sportif. Joseph insiste sur la nécessité « d’avoir un directeur sportif compétent », capable d’harmoniser recrutement, gestion contractuelle et vision technique. Sans ce liant, l’AS Saint-Etienne avance en ordre dispersé, loin des standards exigés dans le football moderne.

‎Guerres internes et visions opposées à Saint-Etienne

‎Mais le problème dépasse le simple cadre organisationnel. En interne, des tensions plus profondes semblent miner le projet. « Aujourd’hui, entre les investisseurs canadiens et la direction de l’Association, il y a peut-être des guerres de pouvoir et des visions (…) qui ne sont pas axées sur les mêmes choses », lâche Joseph, sans détour.

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‎Cette fracture stratégique crée un climat instable, où chaque décision peut devenir un terrain d’affrontement. Résultat : une perte de lisibilité pour les joueurs, les staffs et même les supporters. Dans un club où l’identité a toujours été une force, ce manque d’unité fragilise tout l’édifice.

‎Un nouveau visage pour relancer la machine

‎Pour tenter de redresser la barre, l’AS Saint-Etienne a confié les rênes de son équipe féminine à Yannick Chandioux. Technicien expérimenté, passé notamment par Dijon et Montpellier, il arrive avec une mission claire : remettre de la cohérence dans un environnement agité.

‎Mais au-delà du terrain, c’est toute une gouvernance qui devra se réinventer. Car à Saint-Étienne, le danger n’est pas toujours visible. Et parfois, les crises les plus profondes sont celles qui font le moins de bruit.

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