‎Mercato PSG : Enzo Fernandez prend rendez-vous avec Campos

‎‎Le PSG avance ses pions en coulisses sur le mercato et vise un renfort de poids au milieu. Enzo Fernández, en pleine réflexion sur son avenir, pourrait bien devenir l’un des dossiers chauds de l’été parisien.

Mercato PSG : Le Paris SG à l’affût, Enzo Fernandez entretient le suspense

‎Du côté de Chelsea FC, le climat semble incertain autour du champion du monde 2022. Selon TyC Sports, le milieu argentin envisagerait sérieusement un départ, malgré un contrat longue durée. ‎Une situation qui intrigue, tant le joueur était présenté comme un pilier du projet londonien.

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Mais l’envie de franchir un nouveau cap pourrait rebattre les cartes, de quoi attirer notamment l’œil du Real Madrid et surtout celui du PSG. ‎Déjà surveillé de près ces derniers jours, le profil d’Enzo Fernández correspond parfaitement aux attentes parisiennes : technique, vision et caractère. Paris pourrait donc accélérer si une brèche s’ouvre à l’été 2026 puisque pour l’heure, l’Argentin n’est pas pressé d’évoquer son avenir.

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‎Interrogé sur son futur, le milieu de terrain est resté énigmatique. « Mon avenir au club ? Je ne sais pas. Pour l’instant, je pense à Chelsea. On verra après la Coupe du Monde », a-t-il confié, avant d’ajouter avec lucidité : « Il reste encore 8 matchs de Premier League… On peut renverser la situation ». Un discours mesuré, mais loin de fermer la porte.

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