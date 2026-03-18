‎Mercato OM : 8M€ ! Marseille tient sa première recrue de l’été

Le mercato estival n’est pas encore ouvert mais l’OM connaît déjà son premier renfort de l’été. Le club phocéen s’apprête à lever l’option d’achat d’un certain Hamed Junior Traoré, estimée à 8 millions d’euros.

‎Mercato OM : Hamed Traoré, un pari anticipé pour structurer l’attaque

‎À Marseille, on n’attend pas que le mercato s’emballe pour agir. En validant définitivement la venue de Hamed Junior Traoré, les dirigeants envoient un message clair : l’anticipation sera la clé de l’été. Arrivé sous forme de prêt en provenance de Bournemouth, l’international ivoirien s’inscrit désormais dans la durée sur la Canebière.

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‎Ce transfert, loin d’être improvisé, répond à des clauses contractuelles déjà activées. Autrement dit, Marseille n’avait plus vraiment le choix. Mais au-delà de l’obligation, c’est une volonté sportive qui s’affirme : celle de miser sur un profil technique capable d’apporter créativité et percussion dans les trente derniers mètres.

‎Une saison freinée, mais un potentiel intact

‎Le bilan statistique de Traoré sous le maillot olympien reste discret, presque timide. Avec un temps de jeu limité et une blessure à la cheville en toile de fond, l’ancien de Sassuolo n’a pas encore dévoilé toute l’étendue de son talent. À 26 ans, il traverse une phase d’adaptation qui interroge autant qu’elle intrigue.

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‎Pourtant, ceux qui l’ont observé en Serie A savent qu’il peut être bien plus qu’un simple joueur de rotation. Sa qualité de dribble, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes restent des atouts rares dans l’effectif marseillais actuel. Encore faut-il que le contexte lui permette de s’exprimer pleinement.

‎Le défi relancé sous Beye

‎Depuis l’arrivée de Habib Beye sur le banc, la concurrence offensive s’est intensifiée. Traoré, lui, grappille des minutes, souvent en fin de match, dans un rôle encore secondaire. Une situation frustrante, mais pas irréversible.‎ Le véritable enjeu est désormais mental autant que tactique : retrouver confiance, enchaîner, et convaincre. Car cet investissement de 8 millions d’euros n’est pas anodin. À Marseille, chaque euro dépensé appelle des réponses sur le terrain. À Traoré de transformer ce pari en évidence.

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