Mercato FC Nantes : C’est fait, un indésirable quitte la Beaujoire

Nouveau mouvement dans l’effectif des Canaris ! Le FC Nantes et l’AZ Alkmaar ont acté la fin du prêt de Mayckel Lahdo.

Mercato FC Nantes : Mayckel Lahdo s’en va déjà !

Le grand ménage se poursuit à la Jonelière. Les dirigeants du FC Nantes ne badinent pas pendant ces derniers jours du mercato hivernal. Plusieurs dossiers chauds sont entrain d’être bouclés. Pas de place pour les indésirables à la Beaujoire. Ils sont tous poussés vers la sortie cet hiver. Les Kita veulent des joueurs en pleine forme qui vont aider l’équipe pendant cette période difficile en Ligue 1.

Plusieurs joueurs ont déjà quitté le navire cet hiver. Après les départs de Yassine Benhattab (Reims), Hyun-seok Hong (La Gantoise) et le probable transfert de Hyeok-kyu Kwon, les Canaris actent un nouveau mouvement sortant. Prêté par l’AZ Alkmaar depuis l’été dernier, Mayckel Lahdo ne terminera pas la saison sous le maillot du FC Nantes. L’ailier suédois de 23 ans voit son prêt être interrompu. Prochaine destination : Danemark.

À voir

INFO: Le PSG connaît son adversaire pour les barrages de LDC

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un super crack dit oui à Kita

Le joueur ne fera pas son retour aux Pays-Bas. Selon les informations, il va être de nouveau prêté jusqu’à la fin de la saison, cette fois à Brøndby, pensionnaire du championnat danois. Sous les couleurs du FC Nantes, Mayckel Lahdo aura disputé huit rencontres de Ligue 1, dont cinq comme titulaire. Il a fait trembler les filets une fois et a servi une offrande.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Rebondissement pour Hyeok-kyu Kwon

Mercato FC Nantes : Le FCN s’offre un renfort clé !

À voir

Mercato OM : Une nouvelle fraîche tombe pour Darryl Bakola

Mercato FC Nantes : Un roc prend la direction de l’Italie