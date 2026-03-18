Mercato : le PSG dit Non à un phénomène  

La direction du PSG se retire de la course pour la signature d’un crack de l’AS Monaco. La raison est dévoilée.

Mercato : Le PSG abandonne la piste Maghnes Akliouche

Après un début de saison discret, Maghnes Akliouche rayonne de nouveau sous les couleurs de l’AS Monaco. Ses statistiques attisent les convoitises. Il totalise 6 buts et 7 passes décisives. Le gaucher natif de Tremblay-en-France a surtout marqué les esprits lors des confrontations directes contre le PSG. Pour l’international français aux 5 sélections, ces performances constituaient un argument de poids en vue d’un transfert vers le PSG, un club qui suivait sa progression de très près.

L’été dernier, le duo Luis Campos et Luis Enrique avait déjà tenté sa chance. Cependant, les exigences financières excessives de l’AS Monaco avaient fait capoter l’affaire. Si certaines rumeurs récentes, notamment celles du journaliste Ekrem Konur, annonçaient un retour à la charge du Paris SG, la réalité est tout autre. Selon les informations de PSG Inside Actu, le champion de France refuse désormais de poursuivre des négociations qu’il juge stériles.

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Le point de rupture semble définitif. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne se sont pas mis d’accord avec les dirigeants monégasques. Actuellement en course pour la Ligue des Champions, le club de la Principauté n’a aucun intérêt à brader son joyau. Monaco préfère attendre les offres de Bundesliga ou de Premier League, où le joueur possède une cote élevée. Le PSG refuse de participer à une surenchère et classe officiellement le dossier.

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